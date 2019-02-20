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Для Витебского госуниверситета родной язык - русский?

21.02.2019 17:14 — Разное | Партизан  
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Сайт Витебского государственного университета имени Машерова информирует о мероприятиях ко Дню родного языка.

Для Витебского госуниверситета родной язык - русский?
Ректор ВГУ - юрист Алексей Егоров. Родился в Псковской области РФ, высшее образование получил в украинском Харькове
В разделе «Неделя родного языка» опубликована программа:

18 февраля — подведение итогов открытого областного конкурса «Мой родной язык — русский».

19 февраля — […] иностранные студенты читают произведения русских авторов.

22 февраля — круглый стол по проблемам изучения и преподавания русского языка как родного, неродного и иностранного.



Интересно, что сайт фонда «Русский мир» рядом с новостью про «Год русского языка в ДНР» рапортует об аналогичных мероприятиях в Витебске.

«В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова стартовали мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка «Твой мир — навек моя обитель». Проект реализуется Витебским культурно-просветительским молодёжным общественным объединением «Продвижение» при поддержке фонда «Русский мир»», — говорится на сайте.

Фонд «Русский мир» — это российская организация, направляющая грантовые средства на продвижение российской повестки дня. Под культурной оберткой скрыта политическая сущность — в совете фонда руководители «Россотрудничества», российские политики и пропагандисты.

Как ситуацию объясняют в университете? Пока никак: 21 февраля ректор и проректоры заняты на аттестации.

Ответить на вопросы «Нашей Нивы» попыталась попросившая не называть ее имени заместитель декана филологического факультета.

«Для меня родной язык — белорусский. В нашем университете разные языки звучат, есть даже студенты из Шри-Ланки. А конференцию организует кафедра мировых языков», — сказала она.

Почему в День родного языка все мероприятия посвящены русскому языку, женщина объяснить не смогла. «Все согласовано», — сказала она на просьбу прокомментировать открытый областной конкурс «Мой родной язык — русский».

В Министерстве образования уклонились от комментария, сказав, что все вопросы следует адресовать, собственно, Витебскому государственному университету. Почему в этом университете реализует проекты фонд «Русский мир», в министерстве тоже не знают.

Справедливости ради отметим, что накануне Дня родного языка о белорусском забыли не совсем: в университете прошел конкурс «Мова гучыць. Challenge», в рамках которого предлагалось прочитать на видео белорусские стихи и выложить в инстаграм с указанным тегом. 

Призами в этом конкурсе награждает, конечно, не фонд «Русский мир» и даже не университет, а БРСМ.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Сайт Витебского государственного университета имени Машерова информирует о мероприятиях ко Дню родного языка.
 
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