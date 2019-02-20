Для Витебского госуниверситета родной язык - русский?

В разделе «Неделя родного языка» опубликована программа:





18 февраля — подведение итогов открытого областного конкурса «Мой родной язык — русский».





19 февраля — […] иностранные студенты читают произведения русских авторов.





22 февраля — круглый стол по проблемам изучения и преподавания русского языка как родного, неродного и иностранного.













рапортует об аналогичных мероприятиях в Витебске. Интересно, что сайт фонда «Русский мир» рядом с новостью про «Год русского языка в ДНР»об аналогичных мероприятиях в Витебске.





«В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова стартовали мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка «Твой мир — навек моя обитель». Проект реализуется Витебским культурно-просветительским молодёжным общественным объединением «Продвижение» при поддержке фонда «Русский мир»», — говорится на сайте.





Фонд «Русский мир» — это российская организация, направляющая грантовые средства на продвижение российской повестки дня. Под культурной оберткой скрыта политическая сущность — в совете фонда руководители «Россотрудничества», российские политики и пропагандисты.





Как ситуацию объясняют в университете? Пока никак: 21 февраля ректор и проректоры заняты на аттестации.





Ответить на вопросы «Нашей Нивы» попыталась попросившая не называть ее имени заместитель декана филологического факультета.





«Для меня родной язык — белорусский. В нашем университете разные языки звучат, есть даже студенты из Шри-Ланки. А конференцию организует кафедра мировых языков», — сказала она.





Почему в День родного языка все мероприятия посвящены русскому языку, женщина объяснить не смогла. «Все согласовано», — сказала она на просьбу прокомментировать открытый областной конкурс «Мой родной язык — русский».





В Министерстве образования уклонились от комментария, сказав, что все вопросы следует адресовать, собственно, Витебскому государственному университету. Почему в этом университете реализует проекты фонд «Русский мир», в министерстве тоже не знают.





Справедливости ради отметим, что накануне Дня родного языка о белорусском забыли не совсем: в университете прошел конкурс «Мова гучыць. Challenge», в рамках которого предлагалось прочитать на видео белорусские стихи и выложить в инстаграм с указанным тегом.





Призами в этом конкурсе награждает, конечно, не фонд «Русский мир» и даже не университет, а БРСМ.