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80-летний бобруйчанин выбросился из окна пятого этажа

21.02.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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Открытое окно на пятом этаже и тело человека, лежащее на земле – такую картину увидели редкие прохожие ветреным днем, 21 февраля во дворе дома № 59 на улице Лынькова.



Чрезвычайное происшествие случилось около часа дня. Из окна квартиры на последнем этаже пятиэтажки выпал 80-летний мужчина. Зять погибшего – Валерий Велиготский – одним из первых узнал о случившемся и прибыл на место происшествия.

– Супруга (дочь погибшего – Д. С.) в этот момент была в поликлинике, я находился с ней. Отбежал сюда, чтобы взять машину, и увидел то, что увидел.

Погибшего звали Александр Федорович. Почти всю жизнь он проработал на кожкомбинате. Последние годы сильно болел, перенес инсульт, получил первую группу инвалидности. Передвигался по квартире с трудом. Супруга погибшего также перенесла инсульт.

Размышлять о причинах трагедии Валерий Александрович не берется. Говорит, тесть при жизни никогда не высказывал мрачных мыслей. Разве что, болезнь его сильно подкосила.

– Первая группа, инсульт. Кто знает, что могло щелкнуть в голове. Накануне трагедии до позднего вечера Александр Федорович читал газеты. Мы с женой уходили утром из дома, он еще спал.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.

 
 
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Открытое окно на пятом этаже и тело человека, лежащее на земле – такую картину увидели редкие прохожие ветреным днем, 21 февраля во дворе дома № 59 на улице Лынькова.
 
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