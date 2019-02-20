80-летний бобруйчанин выбросился из окна пятого этажа









Чрезвычайное происшествие случилось около часа дня. Из окна квартиры на последнем этаже пятиэтажки выпал 80-летний мужчина. Зять погибшего – Валерий Велиготский – одним из первых узнал о случившемся и прибыл на место происшествия.





– Супруга (дочь погибшего – Д. С.) в этот момент была в поликлинике, я находился с ней. Отбежал сюда, чтобы взять машину, и увидел то, что увидел.





Погибшего звали Александр Федорович. Почти всю жизнь он проработал на кожкомбинате. Последние годы сильно болел, перенес инсульт, получил первую группу инвалидности. Передвигался по квартире с трудом. Супруга погибшего также перенесла инсульт.





Размышлять о причинах трагедии Валерий Александрович не берется. Говорит, тесть при жизни никогда не высказывал мрачных мыслей. Разве что, болезнь его сильно подкосила.





– Первая группа, инсульт. Кто знает, что могло щелкнуть в голове. Накануне трагедии до позднего вечера Александр Федорович читал газеты. Мы с женой уходили утром из дома, он еще спал.





На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.