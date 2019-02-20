Назарбаев отправил правительство в отставку









«Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени», - говорится в тексте заявления.





«По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики», - считает глава Казахстана.





По словам президента, анализ реализации госпрограмм показал, что «они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет». В частности, недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.





По его заверению, в ближайшее время он предложит ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда.





Эти средства будут направлены на решение таких задач, как усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоёв населения и серьезное изменение политики развития регионов.





«На это должна быть направлена работа правительства, акимов всех уровней. Средства, которые имеются у правительства и на местах тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль», - резюмировал Назарбаев.