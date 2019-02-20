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Назарбаев отправил правительство в отставку

21.02.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что правительство не справилось с поставленными задачами, а потому должно уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал в четверг.



«Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени», - говорится в тексте заявления.

«По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики», - считает глава Казахстана.

По словам президента, анализ реализации госпрограмм показал, что «они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет». В частности, недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.

По его заверению, в ближайшее время он предложит ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда. 

Эти средства будут направлены на решение таких задач, как усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоёв населения и серьезное изменение политики развития регионов.

«На это должна быть направлена работа правительства, акимов всех уровней. Средства, которые имеются у правительства и на местах тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль», - резюмировал Назарбаев.

 
 
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что правительство не справилось с поставленными задачами, а потому должно уйти в отставку. Соответствующее...
 
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