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Макей назвал "бредом отставного служащего" заявления экс-генсека НАТО об аннексии Беларуси
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.
"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.
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