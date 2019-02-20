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Макей назвал "бредом отставного служащего" заявления экс-генсека НАТО об аннексии Беларуси

21.02.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.



"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", - сказал Макей журналистам в четверг в Минске.

Ранее Расмуссен заявил, что Россия хочет присоединить Беларусь и за счет этого приблизиться к границам Европы, и посоветовал белорусскому народу и руководству страны начать реформы, "ведущие к демократии и свободе", что позволит им рассчитывать на помощь Запада.


 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.
 
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