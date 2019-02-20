"Не Алена и не Кравец!": скандальное разоблачение светской львицы



Алена Кравец. Фото: пресс-служба

О том, чтона самом деле зовут иначе, обнаружилось в полиции, куда певица, модель и светская львица явилась, чтобы писать заявлении о насилии над ее малолетней дочерью. Разумеется, стражи порядки знали светскую львицу из многочисленных телепрограмм. Но каково же было их удивление, когда они открыли паспорт звезды...Оказалось, что в метрике она записана как... Елена! Полицейские просто онемели от увиденного. Кроме того оказалось, что Кравец – это фамилия ее мужа, а не собственная.призналась Алена Кравец корреспонденту "Дни.Ру". –Но теперь, видимо, Алене придется столкнуться с волокитой и бюрократией – она так обижена на мужа, который не позволяет ей видеться с дочкой, что всерьез подумывает о том, чтобы отказаться от фамилии супруга и снова стать Кругликовой.Напомним, что ранее Алена Кравец сообщила: