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Воры обчистили фуру, пока дальнобойщик отдыхал

21.02.2019 18:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Воры обчистили фуру, пока дальнобойщик отдыхал
БЕЛТА

Инцидент произошел ночью 12 февраля на АЗС в Оршанском районе.

Водитель фуры остановился на отдых. Ночью к машине подъехали двое приятелей – 32-летний и 31-летний жители Орши. Они перенесли часть груза из прицепа в свой автомобиль и уехали.

Правоохранители задержали злоумышленников спустя несколько дней. 

Один из задержанных оказался индивидуальным предпринимателем, торгующим на местном рынке, сообщает БЕЛТА. Награбленное нашли на арендуемом им складе. Общая стоимость около 300 пар сапог и нескольких покрышек составляет более 3000 рублей. Товар изъят.

Воры обчистили фуру, пока дальнобойщик отдыхал
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Из грузового автомобиля преступники украли около 300 пар сапог и несколько резиновых покрышек.
 
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