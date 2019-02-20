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Воры обчистили фуру, пока дальнобойщик отдыхал
21.02.2019 18:03 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел ночью 12 февраля на АЗС в Оршанском районе.
Водитель фуры остановился на отдых. Ночью к машине подъехали двое приятелей – 32-летний и 31-летний жители Орши. Они перенесли часть груза из прицепа в свой автомобиль и уехали.
Правоохранители задержали злоумышленников спустя несколько дней.
Один из задержанных оказался индивидуальным предпринимателем, торгующим на местном рынке, сообщает
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Из грузового автомобиля преступники украли около 300 пар сапог и несколько резиновых покрышек.
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