ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новобранец БАТЭ рассказал, почему отказался от приглашения из Италии в пользу Борисова

21.02.2019 17:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Исландский новобранец БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон, который присоединился к команде в Англии, ответил на вопросы корреспондента клубной пресс-службы.


Фото: fcbate.by

— Как добрался до Колчестера?

— Путешествие получилось не очень затяжным. Два с половиной часа летел из Исландии в аэропорт «Лутон» под Лондоном, а затем еще полтора часа меня везли в машине в отель Five Lakes, где находится БАТЭ.

— Чем занимался между визитом в Беларусь и приездом в расположение своей новой команды?

— Надо было многое сделать в родном Коупавогюре. Закрыть ряд вопросов, побыть с семьей и друзьями перед долгим расставанием. Еще провел две тренировки с молодежной сборной Исландии.

— Успел ли попрощаться с экс-одноклубниками?

— Да, заскочил на базу. Это не было какое-то специальное собрание. Просто зашел в раздевалку и высказал слова благодарности тренерскому штабу и теперь уже бывшим партнерам.

— Много ли напутствий получил в дорогу от родителей?

— Конечно. Особенно усердствовала мама: «Хорошо питайся, хорошо спи, побольше отдыхай, одевайся теплее». Ну, вы понимаете — ситуация классическая. Отец как тренер старался дать больше футбольных советов.

— А сам волнуешься? Все же первый легионерский опыт.

— Скорее не волнуюсь, а нахожусь в предвкушении чего-то необычного и интересного. В моей жизни случились огромные изменения — хочется, чтобы они были только положительными.

— Кстати, каким прежде был срок твоего самого длительного отсутствия в Исландии?

— Две недели. Это случилось в прошлом году, когда я в составе исландской «молодежки» участвовал в международном турнире в Китае. Хвалиться особо нечем. Мы дважды сыграли вничью 1:1, а еще уступили 0:2.

— Правда ли, что окончательное решение по поводу перехода в БАТЭ ты принял после посещения лигоевропейского поединка с «Арсеналом»?

— Нет, еще до того. Можно сказать, приехал в Беларусь уже знакомиться. И, естественно, увиденное на «Борисов-Арене» добавило позитива. Убедился в том, что поступаю правильно. БАТЭ очень здорово выглядел в противостоянии с «Арсеналом», организованно оборонялся, быстро контратаковал и в целом мало что позволил создать лондонцам в нападении.

— Кстати, иные реальные варианты продолжения карьеры у тебя были?

— Контракт предлагала итальянская «Специя» из Серии «Б». Очень заманчиво попробовать свои силы на Апеннинах, однако сделал выбор в пользу клуба, который ставит перед собой чемпионские задачи, практически каждый год выступает в групповых раундах еврокубков. Считаю, в БАТЭ мне удастся прогрессировать более активно.

— Когда узнал об интересе со стороны из Борисова, то первой мыслью было «Что это? Где это?»

— Ну, я слышал о БАТЭ. Эта команда лет 10 назад встречалась в квалификации Лиги чемпионов с исландским «Валюром», где тогда трудился главным тренером мой отец Виллюм Тор Торссон. Я присутствовал на матче в Рейкьявике — и белорусы взяли верх 1:0. Конечно, был очень огорчен. Сейчас же залез в «Википедию» и впечатлился: 13 раз подряд чемпионы страны, много громких побед в еврокубках. Поэтому долго не раздумывал. БАТЭ — серьезный клуб, в котором можно постоянно прибавлять.

— Именно отец привел тебя в футбол?

— Похоже, у меня не было выбора (смеется). Начал заниматься с 4 лет. Немного поиграл в баскетбол, но вскоре сосредоточился на футболе. Причем долгое время действовал слева в обороне, пока в 15 лет меня не передвинули в центр поля. Тренер сказал, что мои качества более подходят для того, чтобы играть в полузащите.

— А рост 193 — это в кого?

— У меня высокие и мама, и папа. Хотя до 16 лет я в данном отношении не выделялся. Зато потом быстро вымахал до 190 сантиметров.

— Коротко расскажи о своем родном Коупавогюре.

— Приятный спокойный город, довольно большой по меркам Исландии. Состоит из двух частей — старой и новой. Я вырос в новой, где живет больше молодежи.

— Какими были условия для развития в «Брейдаблике»?

— Очень хорошими. «Брейдаблик» этим как раз и славится. Здесь постоянно растят юных талантов. Квалифицированные тренеры, много полей — два с натуральным газоном, одно с искусственным и еще манеж с «синтетикой».

— В чемпионате-2018 «Брейдаблик» завоевал серебро. Серьезное достижение?

— Да, хотя осадок остался. Мы навязали серьезную борьбу «Валюру», от которого отстали всего на два очка. Причем «Брейдаблик» имел очень молодой состав. Может, нам и рано было становиться чемпионами, но любой спортсмен всегда должен стремиться только к первому месту.

— Январский дебют в национальной сборной в контрольной встрече с Эстонией — знаковое событие в карьере?

— Это мечта, ставшая явью. Думаю, каждый футболист мечтает защищать цвета главной команды страны. И надеюсь, что в будущем сумею там закрепиться.

— Какие первоочередные задачи ставишь перед собой в БАТЭ?

— Прежде всего нужно хотя бы понемногу учить русский. Будет нелегко, но это позволит куда быстрее влиться в коллектив и лучше понимать требования тренерского штаба. Ну и постараюсь работой на тренировках доказать право на место в основной обойме.

— А как тебя лучше называть?

— Предпочитаю слышать в свой адрес Виллюм. Но и против Вилли ничего не имею. Тор? Честно говоря, меня никто никогда так не называл.

— Что хотел бы сказать болельщикам «желто-синих»?

— Мое основное намерение, желание — принести максимум пользы БАТЭ, завоевать как можно больше трофеев. Вдобавок я увидел, как болела «Борисов-Арена» во время матча с «Арсеналом» — хотелось бы окунуться в подобную атмосферу, уже находясь на поле!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исландский новобранец БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон, который присоединился к команде в Англии, объяснил, почему выбрал Борисов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В беларуских ресторанах появились новые правила предзаказа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика