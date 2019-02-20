Новобранец БАТЭ рассказал, почему отказался от приглашения из Италии в пользу Борисова

Исландский новобранец БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон, который присоединился к команде в Англии, ответил на вопросы корреспондента клубной пресс-службы .



Фото: fcbate.by

— Как добрался до Колчестера?

— Путешествие получилось не очень затяжным. Два с половиной часа летел из Исландии в аэропорт «Лутон» под Лондоном, а затем еще полтора часа меня везли в машине в отель Five Lakes, где находится БАТЭ.

— Чем занимался между визитом в Беларусь и приездом в расположение своей новой команды?

— Надо было многое сделать в родном Коупавогюре. Закрыть ряд вопросов, побыть с семьей и друзьями перед долгим расставанием. Еще провел две тренировки с молодежной сборной Исландии.

— Успел ли попрощаться с экс-одноклубниками?

— Да, заскочил на базу. Это не было какое-то специальное собрание. Просто зашел в раздевалку и высказал слова благодарности тренерскому штабу и теперь уже бывшим партнерам.

— Много ли напутствий получил в дорогу от родителей?

— Конечно. Особенно усердствовала мама: «Хорошо питайся, хорошо спи, побольше отдыхай, одевайся теплее». Ну, вы понимаете — ситуация классическая. Отец как тренер старался дать больше футбольных советов.

— А сам волнуешься? Все же первый легионерский опыт.

— Скорее не волнуюсь, а нахожусь в предвкушении чего-то необычного и интересного. В моей жизни случились огромные изменения — хочется, чтобы они были только положительными.

— Кстати, каким прежде был срок твоего самого длительного отсутствия в Исландии?

— Две недели. Это случилось в прошлом году, когда я в составе исландской «молодежки» участвовал в международном турнире в Китае. Хвалиться особо нечем. Мы дважды сыграли вничью 1:1, а еще уступили 0:2.

— Правда ли, что окончательное решение по поводу перехода в БАТЭ ты принял после посещения лигоевропейского поединка с «Арсеналом»?

— Нет, еще до того. Можно сказать, приехал в Беларусь уже знакомиться. И, естественно, увиденное на «Борисов-Арене» добавило позитива. Убедился в том, что поступаю правильно. БАТЭ очень здорово выглядел в противостоянии с «Арсеналом», организованно оборонялся, быстро контратаковал и в целом мало что позволил создать лондонцам в нападении.

— Кстати, иные реальные варианты продолжения карьеры у тебя были?

— Контракт предлагала итальянская «Специя» из Серии «Б». Очень заманчиво попробовать свои силы на Апеннинах, однако сделал выбор в пользу клуба, который ставит перед собой чемпионские задачи, практически каждый год выступает в групповых раундах еврокубков. Считаю, в БАТЭ мне удастся прогрессировать более активно.

— Когда узнал об интересе со стороны из Борисова, то первой мыслью было «Что это? Где это?»

— Ну, я слышал о БАТЭ. Эта команда лет 10 назад встречалась в квалификации Лиги чемпионов с исландским «Валюром», где тогда трудился главным тренером мой отец Виллюм Тор Торссон. Я присутствовал на матче в Рейкьявике — и белорусы взяли верх 1:0. Конечно, был очень огорчен. Сейчас же залез в «Википедию» и впечатлился: 13 раз подряд чемпионы страны, много громких побед в еврокубках. Поэтому долго не раздумывал. БАТЭ — серьезный клуб, в котором можно постоянно прибавлять.

— Именно отец привел тебя в футбол?

— Похоже, у меня не было выбора (смеется). Начал заниматься с 4 лет. Немного поиграл в баскетбол, но вскоре сосредоточился на футболе. Причем долгое время действовал слева в обороне, пока в 15 лет меня не передвинули в центр поля. Тренер сказал, что мои качества более подходят для того, чтобы играть в полузащите.

— А рост 193 — это в кого?

— У меня высокие и мама, и папа. Хотя до 16 лет я в данном отношении не выделялся. Зато потом быстро вымахал до 190 сантиметров.

— Коротко расскажи о своем родном Коупавогюре.

— Приятный спокойный город, довольно большой по меркам Исландии. Состоит из двух частей — старой и новой. Я вырос в новой, где живет больше молодежи.

— Какими были условия для развития в «Брейдаблике»?

— Очень хорошими. «Брейдаблик» этим как раз и славится. Здесь постоянно растят юных талантов. Квалифицированные тренеры, много полей — два с натуральным газоном, одно с искусственным и еще манеж с «синтетикой».

— В чемпионате-2018 «Брейдаблик» завоевал серебро. Серьезное достижение?

— Да, хотя осадок остался. Мы навязали серьезную борьбу «Валюру», от которого отстали всего на два очка. Причем «Брейдаблик» имел очень молодой состав. Может, нам и рано было становиться чемпионами, но любой спортсмен всегда должен стремиться только к первому месту.

— Январский дебют в национальной сборной в контрольной встрече с Эстонией — знаковое событие в карьере?

— Это мечта, ставшая явью. Думаю, каждый футболист мечтает защищать цвета главной команды страны. И надеюсь, что в будущем сумею там закрепиться.

— Какие первоочередные задачи ставишь перед собой в БАТЭ?

— Прежде всего нужно хотя бы понемногу учить русский. Будет нелегко, но это позволит куда быстрее влиться в коллектив и лучше понимать требования тренерского штаба. Ну и постараюсь работой на тренировках доказать право на место в основной обойме.

— А как тебя лучше называть?

— Предпочитаю слышать в свой адрес Виллюм. Но и против Вилли ничего не имею. Тор? Честно говоря, меня никто никогда так не называл.

— Что хотел бы сказать болельщикам «желто-синих»?

— Мое основное намерение, желание — принести максимум пользы БАТЭ, завоевать как можно больше трофеев. Вдобавок я увидел, как болела «Борисов-Арена» во время матча с «Арсеналом» — хотелось бы окунуться в подобную атмосферу, уже находясь на поле!