Медальные планы и спорт для всех. О приоритетных направлениях работы в 2019 году говорили на итоговой коллегии управления спорта и туризма облисполкома

Участие в ее работе приняли помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.





– Гродненщина вправе гордиться своими спортсменами, их достижениями на международном уровне. И в этом плане у нас есть большой потенциал. Спорт высших достижений – это как высшая точка кипения. В то же время не менее важно, чтобы активно проводилась физкультурно-массовая работа, – отметил Иван Лавринович. – Это один из приоритетных векторов нашей политики. Это имидж государства, это вклад в здоровье нации. А в итоге – вклад в нашу экономику, благосостояние каждого человека. Физическому воспитанию нужно уделять внимание с самого раннего возраста.





Много внимания на коллегии уделили подготовке спортсменов области и самой Гродненщины ко ІІ Европейским играм , которые пройдут в июне этого года.

– Европейские игры – знаковое событие, это первые такие крупные мультисоревнования, которые проходят в нашей стране. Подготовка идет полным ходом, задействованы практически все министерства и ведомства. Основная задача – создать комфортные условия для всех наших гостей – спортсменов, тренеров, судей. И конечно же, немаловажен результат, который покажут наши спортсмены, – рассказал Вячеслав Дурнов.





Помимо того, что в стране пройдут Европейские игры, год станет отборочным по определению сильнейших атлетов и получению ими лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Токио.





87 спортсменов включены в список кандидатов на два этим старта, и это больше, чем было когда-либо. Большие надежды возлагаются на представителей легкой атлетики, вольной и греко-римской борьбы , пулевой стрельбы и еще семи-восьми видов спорта.

Помимо подготовки спортсменов, перед Гродненщиной стоит еще одна не менее важная задача – именно нашему региону первому предстоит встретить многих зарубежных участников и гостей Европейских игр.





– Везде, где будут проезжать гости, они почувствуют белорусские теплоту и гостеприимство, которыми мы славимся, – отметил Виктор Лискович. – Вскоре установим серию знаков, подчеркивающих туристическую привлекательность Принеманья. Сначала по трассе М6, а к юбилею Гродненской области и по всем дорогам региона. Уже практически готово мобильное приложение, с помощью которого туристы получат обширную информацию, где они могут отдохнуть, поесть, что посмотреть по пути. Все это помогает формировать имидж нашей страны. Ведь спорт – это гораздо больше, чем достижения и медали. Это еще и пропаганда нашей страны, региона на международном уровне, воспитание патриотизма. Мы гордимся спортсменами, которых вырастил гродненский регион и которые стали чемпионами международных соревнований. Их много. Чтобы о них знали люди, на сайтах есть баннеры, где представлены все герои спорта. Мы должны видеть спортсменов на билбордах – как минимум в тех районах, где они родились и выросли. Экспозиции, посвященные героям спорта, должны быть в учреждениях образования, где они учились. Тогда дети будут испытывать чувство гордости, брать пример. Это будет мотивировать их заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.





На коллегии шла речь и о развитии спортивной базы. А это строительство новых объектов, реконструкция и ремонт имеющихся, приобретение спортивного инвентаря и так далее. Вячеслав Дурнов напомнил о необходимости решения вопроса безвозмездного пользования учреждениями образования и спортивными имеющимися в их распоряжении базами. Это позволит снизить затраты на строительство новых объектов и привлечет больше людей. Главная задача – сделать спортивные объекты максимально доступными.





начальник управления спорта и туризма Олег Андрейчик — искать новые формы работы: без новинок продвигаться дальше невозможно. Некоторые из них анонсировали уже сегодня. К примеру, в честь юбилея области пройдет фестиваль долголетия «Нам только 75». Впервые в регионе состоятся соревнования по лазер-рану, фестиваль корпоративного спорта, забег-трэйл вдоль Августовского канала и многое другое, что однозначно привлечет большое количество участников и зрителей. Задача, которую поставил— искать новые формы работы: без новинок продвигаться дальше невозможно. Некоторые из них анонсировали уже сегодня. К примеру, в честь юбилея области пройдет фестиваль долголетияВпервые в регионе состоятся соревнования по лазер-рану, фестиваль корпоративного спорта, забег-трэйл вдоль Августовского канала и многое другое, что однозначно привлечет большое количество участников и зрителей.









Не раз в своих обращениях к участникам коллегии выступающие отмечали важность целенаправленной работы по выявлению способных детей, у которых есть потенциал стать выдающимися спортсменами. Учителя физической культуры, тренеры, даже сотрудники центра спортивной медицины – все должны работать как команда.

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Завершилась итоговая коллегия награждением лучших представителей сферы и подведением итогов областного соревнования среди районов и учреждений на лучшую организацию спортивной и физкультурно-массовой работы.

















Почетные грамоты Министерства спорта и туризма вручил Вячеслав Дурнов. Ими отмечены тренер-преподаватель Мостовской СДЮШОР, глава федерации баскетбола района Валерий Вавлев и директор Гродненского аэроклуба Константин Царик.