Таможенному посту «Варшавский мост» - 50 лет!

21 февраля исполнилось 50 лет со дня образования таможенного поста «Варшавский мост». Он был учрежден в этот день в 1969 году Приказом Министерства Внешней Торговли № 70 в связи с возраставшим потоком граждан и автотранспорта, следующих через западную границу. С 1944 г. здесь находился временный пост при КПП-3 (Мост у Буга), а с 1946 г. - пограничный пункт пропуска «Шоссейный».



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В 1969 г. к работе на «Варшавском мосту» приступило 7 сотрудников. Первым начальником таможенного поста назначен Василий Михайлович Шеляпин, который руководил коллективом на протяжении 13 лет. В числе сотрудников «Варшавского моста» был и Петр Васильевич Кречко – в будущем Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь в 1994-1997 гг. Таможенники ежедневно оформляли около 100 легковых и грузовых автомобилей и 15 туристических автобусов при графике работы с 8:00 до 23:00 часов.



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В 1975 г. для сотрудников контрольных служб в 200 метрах от границы было построено новое здание. Таможенной службе в нем выделено три комнаты и досмотровый зал. К этому времени поток транспортных средств увеличился до 200 автомобилей, а в выходные дни их количество достигало 350.

Перед олимпиадой 1980 г. проведена реконструкция «Варшавского моста»: построены боксы углубленного досмотра, над досмотровыми каналами появились арочные навесы. С 1 мая 1980 г. подразделение начало работать в круглосуточном режиме. В 1982 г. таможенный пост возглавил Георгий Иванович Козлов. Через четыре года движение грузового транспорта из-за возросших международных перевозок переориентировано на созданный в 1984 г. таможенный пост «Козловичи».

После распада СССР начался выездной бум граждан. В начале 90-х гг.через «Варшавский мост» ежесуточно следовало более 10 тыс. граждан и 5 тыс. автомобилей при проектной пропускной способности 576 транспортных средств.

В 2002 г. утвержден проект реконструкции «Варшавского моста». Торжественный ввод в эксплуатацию модернизированного объекта, современный вид которого сохранился до сегодняшнего времени, состоялся 15 апреля 2004 г.

Сегодня пункт пропуска имеет запоминающий архитектурный облик, оснащен самыми современными средствами технического контроля, подключен к высокоскоростным информационным линиям, компьютеризирован по последнему слову техники. Действует система «зеленого» и «красного» коридоров, технология пропуска граждан, товаров и транспортных средств без применения бумажных контрольных талонов, внедрена система электронной очереди.

Изменения инфраструктуры позволили создать комфортные условия для пересекающих границу граждан и представителей всех служб, осуществляющих функции государственного контроля на границе.

Внешние площадки, защищенные от непогоды навесами, объединяют 22 канала для движения транспорта. Проектная пропускная способность «Варшавского моста» составляет 2700 транспортных средств в сутки.

В 2018 г. через «Варшавский мост» проследовало более 1,1 млн. транспортных средств и свыше 2,5 млн. граждан, выявлено свыше 900 нарушений таможенного законодательства.

«Варшавский мост» - визитная карточка Брестской таможни. Сегодня очень многие гости Беларуси, путешествующие легковым транспортом и туристическими автобусами, именно здесь получают первые впечатления о стране.