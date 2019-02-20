﻿ Таможенному посту «Варшавский мост» - 50 лет!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможенному посту «Варшавский мост» - 50 лет!

21.02.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

21 февраля исполнилось 50 лет со дня образования таможенного поста «Варшавский мост». Он был учрежден в этот день в 1969 году Приказом Министерства Внешней Торговли № 70 в связи с возраставшим потоком граждан и автотранспорта, следующих через западную границу. С 1944 г. здесь находился временный пост при КПП-3 (Мост у Буга), а с 1946 г. - пограничный пункт пропуска «Шоссейный».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63712.php

Таможенному посту «Варшавский мост» - 50 лет!

В 1969 г. к работе на «Варшавском мосту» приступило 7 сотрудников. Первым начальником таможенного поста назначен Василий Михайлович Шеляпин, который руководил коллективом на протяжении 13 лет. В числе сотрудников «Варшавского моста» был и Петр Васильевич Кречко – в будущем Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь в 1994-1997 гг. Таможенники ежедневно оформляли около 100 легковых и грузовых автомобилей и 15 туристических автобусов при графике работы с 8:00 до 23:00 часов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63712.php

Таможенному посту «Варшавский мост» - 50 лет!

В 1975 г. для сотрудников контрольных служб в 200 метрах от границы было построено новое здание. Таможенной службе в нем выделено три комнаты и досмотровый зал. К этому времени поток транспортных средств увеличился до 200 автомобилей, а в выходные дни их количество достигало 350.

Перед олимпиадой 1980 г. проведена реконструкция «Варшавского моста»: построены боксы углубленного досмотра, над досмотровыми каналами появились арочные навесы. С 1 мая 1980 г. подразделение начало работать в круглосуточном режиме. В 1982 г. таможенный пост возглавил Георгий Иванович Козлов. Через четыре года движение грузового транспорта из-за возросших международных перевозок переориентировано на созданный в 1984 г. таможенный пост «Козловичи».

После распада СССР начался выездной бум граждан. В начале 90-х гг.через «Варшавский мост» ежесуточно следовало более 10 тыс. граждан и 5 тыс. автомобилей при проектной пропускной способности 576 транспортных средств.

В 2002 г. утвержден проект реконструкции «Варшавского моста». Торжественный ввод в эксплуатацию модернизированного объекта, современный вид которого сохранился до сегодняшнего времени, состоялся 15 апреля 2004 г.

Сегодня пункт пропуска имеет запоминающий архитектурный облик, оснащен самыми современными средствами технического контроля, подключен к высокоскоростным информационным линиям, компьютеризирован по последнему слову техники. Действует система «зеленого» и «красного» коридоров, технология пропуска граждан, товаров и транспортных средств без применения бумажных контрольных талонов, внедрена система электронной очереди.

Изменения инфраструктуры позволили создать комфортные условия для пересекающих границу граждан и представителей всех служб, осуществляющих функции государственного контроля на границе.

Внешние площадки, защищенные от непогоды навесами, объединяют 22 канала для движения транспорта. Проектная пропускная способность «Варшавского моста» составляет 2700 транспортных средств в сутки.

В 2018 г. через «Варшавский мост» проследовало более 1,1 млн. транспортных средств и свыше 2,5 млн. граждан, выявлено свыше 900 нарушений таможенного законодательства.

«Варшавский мост» - визитная карточка Брестской таможни. Сегодня очень многие гости Беларуси, путешествующие легковым транспортом и туристическими автобусами, именно здесь получают первые впечатления о стране.

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  21 февраля исполнилось 50 лет со дня образования таможенного поста «Варшавский мост». Он был учрежден в этот день в 1969 году Приказом Министерства Внешней Торговли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 самых дефицитных профессий в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика