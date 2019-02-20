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Художники «Осеннего салона с Белгазпромбанком» примут участие в традиционной выставке в Бресте «Усе разам-6»

21.02.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра c 28 февраля по 17 марта 2019 года пройдёт уже шестая выставка молодых художников Бреста – «Усе разам». В экспозицию войдёт живопись, графика, гравюра, арт-объекты, скульптурные композиции и произведения декоративно-прикладного искусства авторства молодых брестчан. Среди авторов можно увидеть как представителей творческой молодежи и студентов, так и художников, которые уже заявили о себе на выставочных площадках нашей страны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63711.php

Художники «Осеннего салона с Белгазпромбанком» примут участие в традиционной выставке в Бресте «Усе разам-6»


В этом году выставка «Усе разам» в рамках празднования тысячелетия Бреста и двадцатилетия Брестской областной дирекции Белгазпромбанка впервые представит в экспозиции гостевой проект – «Художники Осеннего салона с Белгазпромбанком». Уникальность события в том, что в одном месте зрители смогут увидеть победителей и участников «Салонов» разных лет: Александр Бельский, Елена Гиль, Владимир Соколовский, Алесь Богданов, Алеся Скоробогатая, Мария Боне, Кристина Мельник, Всеволод Швайба, Наталья Шкраба, Сергей Рубашко, Юлия Мацуро, Артём Медведев, Надежда Леанович, Татьяна Кондратенко и Семён Мотолянец.

Напомним, что «Осенний салон с Белгазпромбанком» существует с 2015 года, отбор участников всегда осуществляется путем голосования национального жюри, а победителей традиционно выбирают ведущие представители арт-индустрии Европы и СНГ. Основной задачей проекта является создание условий для развития арт-рынка в Беларуси, открытие новых художественных имён нашей страны и широкая презентация произведений современного искусства публике. За четыре года существования «Салон» посетило более 45 000 зрителей, были проведены десятки лекций и мастер-классов для взрослых и детей. Работы победителей разных лет были представлены на знаменитом «Осеннем салоне» в Париже в 2016 и 2017 гг., а в 2018 году были организованы выставки в Вильнюсе и других европейских городах.

 
Теги: Брест
 
 
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  В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра c 28 февраля по 17 марта 2019 года пройдёт уже шестая выставка молодых художников Бреста –...
 
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