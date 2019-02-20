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Вице-премьер назвал вбросом «слухи» о том, что в милицию будут сообщать о половой жизни школьниц

21.02.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вице-премьер Игорь Петришенко, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, прокомментировал «слухи» о том, что после плановых осмотров врачи будут сообщать в УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет, сообщает пресс-служба правительства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63708.php

Вице-премьер назвал вбросом «слухи» о том, что в милицию будут сообщать о половой жизни школьниц

Вице-премьер Игорь Петришенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вице-премьер Игорь Петришенко отметил: «Слухи о том, что после плановых осмотров врачи будут сообщать в УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет, — вброс в информационное пространство, дутая, абсолютно беспочвенная сенсация», — говорится в сообщении.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в Беларуси создан необходимый правовой механизм, утверждена соответствующая нормативная правовая база, которая обязательна для исполнения и врачами, и правоохранительными органами.

— Есть нормы конституции, закона о здравоохранении, которым гарантируется в том числе сохранение врачебной тайны. Никаких новаций с целью поменять действующее законодательство ни правительство, ни другие структуры не инициировали, — подчеркнул он. — Правовая система в плане оказания медицинской помощи, диспансеризации не меняется.

Проведение диспансеризации детей и взрослых направлено на своевременное выявление тех или иных заболеваний, отклонений, чтобы человек мог получить квалифицированную помощь. Это способствует поддержанию здоровья нации.

— Но когда есть признаки противоправного воздействия на ребенка, подключаются все. Мы здесь должны активно работать над тем, чтобы действительно беречь наших детей, пропагандировать традиционные семейные ценности, — отметил Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра убежден: важно, чтобы именно в семье дети делились своими проблемами. А родители, если это необходимо, должны прибегать к помощи психологов, консультациям врачей и других специалистов.

Вице-премьер еще раз подчеркнул, что никаких дополнительных новаций, подходов в данной сфере вводить не планируется.

Напомним, ранее о том, что после плановых медосмотров медики будут информировать УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет, сообщил на коллегии главного управления образования Миноблисполкома начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич.

После на сайте МВД появилось объяснение.

— Мы не посягаем на половую свободу наших подростков, но мы хотим защитить их от того, чтобы в их отношениях не было совершено насилия. Эта практика сложилась не вчера и не позавчера, она законодательно урегулирована. За все это время у нас не было жалоб от подростков или родителей относительно того, что мы ущемили чьи- то права, — сказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

В сообщении сказано, что, согласно существующей практике, если гинеколог в ходе планового медосмотра выявляет признаки ведения ранней половой жизни у девочек до 16 лет, он сообщает об этом в милицию. Такой алгоритм действий был принят, объяснил Геннадий Казакевич, потому что в 80% случаев, когда ребенок становится жертвой сексуального насилия, он молчит, и, соответственно, родители зачастую об этом не знают.

— После получения такой информации мы проводим проверку, причем всегда уведомляем родителей. Подчеркну, в первую очередь с девочками общается не милиционер, а психолог, потому что повторная травма — мы прекрасно знаем, что это такое. Она может быть чревата негативными последствиям, — рассказал глава управления.

 
 
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  Вице-премьер Игорь Петришенко, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, прокомментировал «слухи» о том, что после плановых...
 
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