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ОГАИ Осиповичского РОВД информирует. 22 февраля — Единый день безопасности дорожного движения

21.02.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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«От совести не скрыться» — под таким девизом 22 февраля пройдет Единый день безопасности дорожного движения, цель которого – профилактика ДТП, в которых участники скрываются с места происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ст. 18.17 ч.2 КоАП РБ оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадавшему причинены тяжкие телесные повреждения, водителей привлекают к уголовной ответственности. Если водитель стал виновником ДТП, в котором сильно пострадали его участники  и скрылся с места происшествия, то возбуждается уголовное дело по ч.3 статьи 159 «Оставление в опасности» УК РБ. Наказываются такие действия арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

ОГАИ РОВД

 
 
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«От совести не скрыться» — под таким девизом 22 февраля пройдет Единый день безопасности дорожного движения, цель которого – профилактика ДТП, в которых...
 
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