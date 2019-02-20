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Кривошеев о Романовской: кроме Александры никто не рискнул забраться на трехсальтовый трамплин

21.02.2019 18:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 12 белорусов, в том числе лидеры нашей команды Александра Романовская и Антон Кушнир, поспорят за медали 3 этапа Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кривошеев о Романовской: кроме Александры никто не рискнул забраться на трехсальтовый трамплин

Ожидается приезд топ-спортсменов. К сожалению, не помогут нашей сборной Анна Гуськова, Алла Цупер и Станислав Гладченко.

Кривошеев о Романовской: кроме Александры никто не рискнул забраться на трехсальтовый трамплин

Вадим Кривошеев, директор РЦОП по фристайлу:
Если на чемпионате мира Ольга Полюк и Эшли Колдуэлл все-таки рискнули и забрались на трехсальтовый трамплин, то в Москве кроме Александры никто не рискнул.

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»
 
 
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Новости Беларуси. 12 белорусов, в том числе лидеры нашей команды Александра Романовская и Антон Кушнир, поспорят за медали 3 этапа Кубка мира по фристайлу, сообщили...
 
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