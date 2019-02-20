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Дорого и старовато. Шакутин отказался от китайского кредита на стройку завода в Колодищах

21.02.2019 19:24 — Разное | Tut.by  
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Власти Беларуси расторгают кредитное соглашение о предоставлении льготного кредита на строительство завода «Амкодора» в Колодищах, против которого протестовали местные. Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале постановления Совмина. Мы узнали, почему основной акционер «Амкодора» Александр Шакутин отказался от китайских денег и что будет дальше.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Завод по производству спецмашин «Амкодора» собираются строить в конце улицы Минской-Промышленной в Колодищах. Стоимость создания предприятия составляет около 230 млн долларов. В мае 2018 года в основание завода торжественно заложили капсулу и объявили о том, что 85% (около 200 млн долларов) стоимости проекта будет покрыто за счет льготного кредита Эксимбанка Китая под гарантии правительства Беларуси. Кредит выдается под 2% годовых на 20 лет, говорили тогда.

Но сейчас Совмин принял решение подготовить проект соглашения о расторжении кредитного соглашения о предоставлении вышеуказанного кредита. Правда, инициатор этого дела — вовсе не правительство.

Источник, близкий к «Амкодору» сказал, что «это оказались очень дорогие деньги и условия». «Есть варианты лучше и дешевле», — пояснил он.

Еще один собеседник, знакомый с ходом реализации проекта, рассказал, что «китайцы за эти деньги хотели втюхать технологии и оборудование десятилетней давности».

«Шакутину, конечно, не нужен такой связанный кредит и он сказал, что будет решать вопрос с европейцами. Ведь лучше взять европейские деньги по той же цене, но там по крайней мере технологии будут современные», — пояснил он.

Таким образом, отказ от кредита не значит, что «Амкодор» отказывается от планов по строительству завода в Колодищах.

Предполагается, что «Амкодор-Маш» будет производить фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 2−5 тонн, погрузчики с телескопической стрелой, тракторы с шарнирно-сочлененной рамой мощностью 250−600 л.с. На новом заводе будут выпускать и готовые машинокомплекты для сборочных производств холдинга «Амкодор».

«Амкодор-Маш» оснастят современным станочным оборудованием. Все технологические процессы будут автоматизированы и роботизированы. Это позволит выпускать около 6 тыс. машин в год. «Амкодор-Маш» предусматривает создание 1350 рабочих мест.

Ради завода улицу превратят в четырехполосную дорогу — по ней на завод пойдут грузовики. Три гектара леса у Михайлова Кута вырубят и выкопают там пруды-испарители для завода. По мнению местных жителей, строительство завода обеспечит экологический Армагеддон.

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Теги: Минск
 
 
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