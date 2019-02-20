Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля









belnovosti.by Завтра жителей Беларуси ожидают неблагоприятные погодные условия. Существенных осадков не прогнозируется, но по юго-западу Брестской области возможна слабая метель и снег, а также гололедица, пишет

Помимо этого, ожидается северный сильный порывистый ветер. Так, в ночное время порывы ожидаются до 14 м/с, а в дневное время на большей части Минской, Могилевской, Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской областей ожидаются порывы до 15-20 м/с. В связи с этим был объявлен оранжевый уровень опасности.





Для справки: оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия представляют реальную опасность. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.



