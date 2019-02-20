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Житель Витебска выжил, спрыгнув с моста в ледяную воду
Сегодня днем 37-летний мужчина сбросился с Кировского моста в Витебске в Западную Двину и выжил, сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.
Фотография с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Витебск на ладони».
Все произошло около полудня 21 февраля. Женщина, которая увидела падение мужчины с моста, позвонила в милицию. Первыми на помощь прибыли инспекторы ГАИ. Они достали мужчину из Западной Двины и вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего увезли больницу,
Пока неизвестно, что подтолкнуло мужчину к отчаянному поступку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В «Витебск на ладони» отметили, что медики не могли спуститься по заледеневшим ступенькам к набережной. Им пришлось искать подъездные пути к месту, где находился пострадавший.
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Сегодня днем 37-летний мужчина сбросился с Кировского моста в Витебске в Западную Двину и выжил, сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.
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