Житель Витебска выжил, спрыгнув с моста в ледяную воду

Фотография с места происшествия опубликовал телеграм-канал « Витебск на ладони».





пишет telegraf.by Все произошло около полудня 21 февраля. Женщина, которая увидела падение мужчины с моста, позвонила в милицию. Первыми на помощь прибыли инспекторы ГАИ. Они достали мужчину из Западной Двины и вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего увезли больницу,telegraf.by

Пока неизвестно, что подтолкнуло мужчину к отчаянному поступку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В «Витебск на ладони» отметили, что медики не могли спуститься по заледеневшим ступенькам к набережной. Им пришлось искать подъездные пути к месту, где находился пострадавший.



