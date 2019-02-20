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Житель Витебска выжил, спрыгнув с моста в ледяную воду

21.02.2019 18:51 — Разное | Партизан  
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Сегодня днем 37-летний мужчина сбросился с Кировского моста в Витебске в Западную Двину и выжил, сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.


Фотография с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Витебск на ладони».

Все произошло около полудня 21 февраля. Женщина, которая увидела падение мужчины с моста, позвонила в милицию. Первыми на помощь прибыли инспекторы ГАИ. Они достали мужчину из Западной Двины и вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего увезли  больницу, пишет telegraf.by
Пока неизвестно, что подтолкнуло мужчину к отчаянному поступку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
 
В «Витебск на ладони» отметили, что медики не могли спуститься по заледеневшим ступенькам к набережной. Им пришлось искать подъездные пути к месту, где находился пострадавший. 


 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня днем 37-летний мужчина сбросился с Кировского моста в Витебске в Западную Двину и выжил, сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.
 
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