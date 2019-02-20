Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа - на Россию

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что Европа в контексте вопроса принятия Украины в НАТО будет ориентироваться на позицию России.

"Назовите, пожалуйста, в Европе хоть одного лидера, который сказал бы "Да, мы примем Украину в НАТО". Действующего лидера. (…) Я практически убежден, что при принятии таких кардинальных решений Европейский Союз всегда будет смотреть на большого соседа - на Россию - по простой причине. (…) Посмотрите на карту России не географическую, а геологическую: там 40-50% мировых запасов всех-всех-всех (полезных ископаемых - ИФ)", - сказал Л.Кучма журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, своевременно ли закрепление в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО.

По его словам, он бы первым, "будучи президентом, подписал бы (документ) о сотрудничестве с НАТО".

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада утвердила в целом инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Евросоюзе и НАТО. 19 февраля П.Порошенко подписал этот закон.

20 февраля закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Согласно тексту документа, он вступил в силу на следующий после публикации день - 21 февраля.

Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады относится "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины стал гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров, в свою очередь, должен обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих объединениях.

При этом в преамбуле Конституции Украины закрепляется, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, из переходных положений Основного закона исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".