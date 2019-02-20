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В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2019 год

21.02.2019 18:30 — Разное | Интерфакс  
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Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2019 год. Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Всего в госинвестпрограмму включены 113 объектов", - говорится в  сообщении.

На их финансирование в нынешнем году предполагается направить Br511 млн., в том числе Br189 млн. – за счет государственных капитальных вложений, Br80 млн. – за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, Br80 млн. – из средств резервного фонда президента Республики Беларусь, Br95 млн. – из средств республиканского дорожного фонда и Br46 млн. – из средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий.

"Прежде всего финансовые средства будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности", - отметили в пресс-службе.

В соответствии с Программой, в нынешнем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 26 объектов, в том числе корпуса хирургии и трансплантологии в Минске, общежития Гродненского государственного университета на 1030 мест, областного онкологического диспансера в Гродно, арендного дома для медицинский работников в деревне Андреевщина Оршанского района, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, аварийного моста через реку Пина на автомобильной дороге Р6 Ивацевичи – Пинск – Столин и путепровода-дублера по улице Якубовского в Могилеве.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 42 объекта.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2019 год. Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе...
 
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