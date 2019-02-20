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Сильное землетрясение произошло в Японии

21.02.2019 18:24 — Разное | Интерфакс  
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Хоккайдо (Япония), сообщили российские сейсмологи.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15:23 мск в четверг, имел координаты 42.92 градуса северной широты и 141.99 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 29 км восточнее города Титосэ (Хоккайдо, Япония).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

 
 
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Хоккайдо (Япония), сообщили российские сейсмологи. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала...
 
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