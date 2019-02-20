Сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Хоккайдо (Япония), сообщили российские сейсмологи.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15:23 мск в четверг, имел координаты 42.92 градуса северной широты и 141.99 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 29 км восточнее города Титосэ (Хоккайдо, Япония).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".