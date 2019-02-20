|
Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Хоккайдо (Япония), сообщили российские сейсмологи.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15:23 мск в четверг, имел координаты 42.92 градуса северной широты и 141.99 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 29 км восточнее города Титосэ (Хоккайдо, Япония).
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Хоккайдо (Япония), сообщили российские сейсмологи. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)