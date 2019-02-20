Беларусь рассчитывает увеличить экспорт в Россию в 2019 году на 7%, в Украину – на 30%

Правительство Беларуси утвердило целевые задания для загранучреждений по росту белорусского экспорта в 2019 году, сказано в сообщении пресс-службы Совмина.

В соответствии с постановлением правительства №110 от 21 февраля 2019 года, целевой темп роста экспорта товаров определен в качестве ключевого показателя эффективности работы руководителей загранучреждений Беларуси.

Документом предусмотрено, что экспорт белорусских товаров (без учета нефти и нефтепродуктов) в Россию в 2019 году должен вырасти не менее чем на 7%. Поставки товаров в Украину планируется увеличить не менее чем на 30%.

Задание по экспорту товаров из Беларуси в Германию предусматривает рост экспорта на 12%, в Великобританию – на 3%. В основном поставки белорусских товаров в остальные европейские страны должны вырасти на 5-6%.

Экспорт товаров в Китай необходимо увеличить в 2019 году на 10%, в США на 5%.

По данным Белстата, в 2018 году белорусский экспорт в Россию увеличился на 0,4% до $12,95 млрд при росте импорта из РФ на 15,4% до $22,6 млрд.