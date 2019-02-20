Курс Киева на интеграцию в НАТО уничтожает Минские договоренности – Лавров

Поправки в Конституцию Украины, закрепляющие намерение Киева интегрироваться в НАТО, являются провокацией, уничтожающей Минские договоренности по урегулированию в Донбассе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло, честно говоря, в ещё большие сомнения, хочет ли он выполнять Минские договорённости", - заявил С.Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

С.Лавров назвал такой шаг "провокацией, направленной на прямое уничтожение Минских договорённостей".