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Курс Киева на интеграцию в НАТО уничтожает Минские договоренности – Лавров

21.02.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Поправки в Конституцию Украины, закрепляющие намерение Киева интегрироваться в НАТО, являются провокацией, уничтожающей Минские договоренности по урегулированию в Донбассе, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло, честно говоря, в ещё большие сомнения, хочет ли он выполнять Минские договорённости", - заявил С.Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

С.Лавров назвал такой шаг "провокацией, направленной на прямое уничтожение Минских договорённостей".

 
 
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Поправки в Конституцию Украины, закрепляющие намерение Киева интегрироваться в НАТО, являются провокацией, уничтожающей Минские договоренности по...
 
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