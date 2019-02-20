Телефон школьника из Беларуси поможет раскрыть двойное убийство

Белорусским следователям удалось получить данные с телефона и компьютера школьника, который подозревается в двойном убийстве в Столбцах, сообщает «МИР 24» со ссылкой на председателя Следственного комитета республики Ивана Носкевича.

«С помощью имеющихся научно-технических средств получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он подчистил, а также с домашнего компьютера. В интересах следствия я не стану раскрывать, что в этом телефоне было. Скажу, что это в некоторой степени это прольет свет на мотив преступления», – сказал Носкевич.

После трех дней молчания подросток начал давать показания, но они не всегда совпадают с общей картиной происшествия. Сейчас для следователей главное - понять мотив.

Напомним, 11 февраля 15-летний подросток в школе города Столбцы ударил ножом учительницу и ученика 11 класса. Они скончались на месте. Кроме того, подросток ранил двух одноклассников. Их госпитализировали. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

В крови школьника не наши ни следов алкоголя, ни наркотических и психотропных веществ. Его знакомые рассказывают, что парень был отличником, домоседом и тихоней.