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Телефон школьника из Беларуси поможет раскрыть двойное убийство
21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусским следователям удалось получить данные с телефона и компьютера школьника, который подозревается в двойном убийстве в Столбцах, сообщает «МИР 24» со ссылкой на председателя Следственного комитета республики Ивана Носкевича.
«С помощью имеющихся научно-технических средств получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он подчистил, а также с домашнего компьютера. В интересах следствия я не стану раскрывать, что в этом телефоне было. Скажу, что это в некоторой степени это прольет свет на мотив преступления», – сказал Носкевич.
После трех дней молчания подросток начал давать показания, но они не всегда совпадают с общей картиной происшествия. Сейчас для следователей главное - понять мотив.
Напомним, 11 февраля
В крови школьника не наши ни следов алкоголя, ни наркотических и психотропных веществ. Его знакомые рассказывают, что парень был отличником, домоседом и тихоней.
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Подростка подозревают в тяжком преступлении – убийстве учителя и ученика 11 класса.
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