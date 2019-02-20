ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телефон школьника из Беларуси поможет раскрыть двойное убийство

21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Белорусским следователям удалось получить данные с телефона и компьютера школьника, который подозревается в двойном убийстве в Столбцах, сообщает «МИР 24» со ссылкой на председателя Следственного комитета республики Ивана Носкевича.

«С помощью имеющихся научно-технических средств получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он подчистил, а также с домашнего компьютера. В интересах следствия я не стану раскрывать, что в этом телефоне было. Скажу, что это в некоторой степени это прольет свет на мотив преступления», – сказал Носкевич.

После трех дней молчания подросток начал давать показания, но они не всегда совпадают с общей картиной происшествия. Сейчас для следователей главное - понять мотив.

Напомним, 11 февраля 15-летний подросток в школе города Столбцы ударил ножом учительницу и ученика 11 класса. Они скончались на месте. Кроме того, подросток ранил двух одноклассников. Их госпитализировали. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

В крови школьника не наши ни следов алкоголя, ни наркотических и психотропных веществ. Его знакомые рассказывают, что парень был отличником, домоседом и тихоней.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подростка подозревают в тяжком преступлении – убийстве учителя и ученика 11 класса.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковысском районе территорию для благоустройства закрепили за ликвидированным предприятием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика