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Белгазпромбанк начал выпуск карт китайской UnionPay

21.02.2019 19:00 — Разное | Myfin  
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Белгазпромбанк начал выпуск карт китайской UnionPay
На презентации Дмитрий Фурс, господин Фань, Кирилл Бадей. Фото Myfin.by

Белгазпромбанк первым в Беларуси приступил к выпуску карточек международной платежной системы Китая UnionPay.

Главный представитель UnionPay International в России и Беларуси господин Фань подчеркнул уникальность этого события и поблагодарил своего партнера – Белгазпромбанк – за успешную реализацию в Беларуси данного проекта.

Белгазпромбанк начал выпуск карт китайской UnionPay

Вручение карт UnionPay участникам презентации
«Сегодня для меня очень большая честь присутствовать на церемонии запуска эмиссии карт международной системы UnionPay в Республике Беларусь. Это событие является знаковым. И надеюсь, что партнерство с Белгазпромбанком будет долгосрочным и плодотворным», – сказал представитель UnionPay International.

Он выразил надежду, что к концу этого года количество выпущенных на территории Беларуси карт UnionPay будут исчисляться тысячами и десятками тысяч.

 
 
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Белгазпромбанк первым в Беларуси приступил к выпуску карточек международной платежной системы Китая UnionPay.
 
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