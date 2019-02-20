Белгазпромбанк начал выпуск карт китайской UnionPay



На презентации Дмитрий Фурс, господин Фань, Кирилл Бадей. Фото Myfin.by

Белгазпромбанк первым в Беларуси приступил к выпуску карточек международной платежной системы Китая UnionPay.

Главный представитель UnionPay International в России и Беларуси господин Фань подчеркнул уникальность этого события и поблагодарил своего партнера – Белгазпромбанк – за успешную реализацию в Беларуси данного проекта.





Вручение карт UnionPay участникам презентации

«Сегодня для меня очень большая честь присутствовать на церемонии запуска эмиссии карт международной системы UnionPay в Республике Беларусь. Это событие является знаковым. И надеюсь, что партнерство с Белгазпромбанком будет долгосрочным и плодотворным», – сказал представитель UnionPay International.

Он выразил надежду, что к концу этого года количество выпущенных на территории Беларуси карт UnionPay будут исчисляться тысячами и десятками тысяч.