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Белгазпромбанк начал выпуск карт китайской UnionPay
Белгазпромбанк первым в Беларуси приступил к выпуску карточек международной платежной системы Китая UnionPay.
Главный представитель UnionPay International в России и Беларуси господин Фань подчеркнул уникальность этого события и поблагодарил своего партнера –
Вручение карт UnionPay участникам презентации
«Сегодня для меня очень большая честь присутствовать на церемонии запуска эмиссии карт международной системы UnionPay в Республике Беларусь. Это событие является знаковым. И надеюсь, что партнерство с Белгазпромбанком будет долгосрочным и плодотворным», – сказал представитель UnionPay International.
Он выразил надежду, что к концу этого года количество выпущенных на территории Беларуси карт UnionPay будут исчисляться тысячами и десятками тысяч.
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Белгазпромбанк первым в Беларуси приступил к выпуску карточек международной платежной системы Китая UnionPay.
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