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Лукашенко: Нарушители закона должны нести наказание независимо от званий

21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Любой, кто нарушил закон, должен нести наказание независимо от званий и ранга. Эту позицию озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Вместе с тем глава государства предостерег от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей. 

«Все перед законом равны! Но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать человека. Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах. Это одно и то же фактически. Им надо умножать на два», – сказал глава государства. 

В ходе встречи Иван Носкевич проинформировал президента об итогах работы ведомства в 2018 году и результатах проведенной в нем оптимизации.

«Я очень внимательно слежу за работой Следственного комитета. Естественно, переживаю, потому что мы в свое время пошли на очень решительные шаги, модернизируя и фактически реформируя наши правоохранительные органы. Следствие выведено из всех ведомств и занимает отдельное, лидирующее место, потому что вы на финише, вы выдаете результат», – сказал Лукашенко.

По данным Следственного комитета, количество уголовных дел в стране снизилось, а раскрываемость преступлений, в частности по убийствам, близка к ста процентам.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.
 
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