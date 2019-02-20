Звездные гости и 500 тысяч долларов. Стали известны подробности визита Меган Маркл в Нью-Йорк









агентства «Минск-Новости» со ссылкой на СМИ. Меган потратила на поездку около 500 тыс. долларов и встретилась со звездными друзьями, сообщает корреспондент«Минск-Новости» со ссылкой на СМИ.





Меган Маркл, которая в апреле родит первенца принцу Гарри, была замечена в аэропорту Нью-Йорка, когда она направлялась обратно в Великобританию. Герцогиня летала в США на одном из самых дорогих частных самолетов в мире – Gulfstream G450, 6-часовой перелет на котором в одну сторону стоит около 125 тыс. долларов, сообщает журнал Hello. При этом официальные представители Кенсингтонского дворца рассказали, что поездка Меган Маркл носила частный характер, и британские налогоплательщики не вложили в этот вояж ни пенни.





teleprogramma.pro. Супругу Джорджа Клуни Амаль успели раскритиковать за слишком легкий для этого времени года наряд, а Серена Уильямс поделилась фото из роскошной ванной пентхауса. Супруга принца Гарри провела в Нью-Йорке несколько дней, успев встретиться с друзьями, отпраздновать baby shower и посетить музей современного искусства MET Breuer. На «вечеринку будущей мамочки», которую организовала для Меган близкая подруга Джессика Малруни, прибыли звездные знакомые герцогини: будущая крестная малыша Амаль Клуни, актриса Эбигейл Спенсер и именитая теннисистка Серена Уильямс, сообщаетСупругу Джорджа Клуни Амаль успели раскритиковать за слишком легкий для этого времени года наряд, а Серена Уильямс поделилась фото из роскошной ванной пентхауса.





fakty.ua Вечеринка прошла в двухэтажном пентхаусе, стоимость которого около 75 тыс. долларов за ночь. В нем есть столовая, гостиная (она же бальный зал), пять спален и четыре камина. Для празднования заказали цветы, изысканные блюда французской кухни и машину по изготовлению сладкой ваты. Развлекала гостей вечеринки известная арфистка Эрин Хилл, отмечает издание



