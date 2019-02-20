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Михед о ЧМ-2021: «Минск-Арене» будет уже 10 лет и некоторые вещи будут не соответствовать современным требованиям»
Беларусь и Латвия решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Два года назад на конгрессе в немецком Кёльне с нашими державами конкурировало не менее хоккейное государство – Финляндия. Однако решение было принято в пользу Беларуси и Латвии.
Кстати говоря, и у нас, и у соседей уже есть положительный опыт проведения мирового первенства. Поэтому ледовые площадки готовы хоть завтра принимать гостей. Но, несмотря на это, всегда есть, что улучшать. И наши страны уже активно готовятся к чемпионату , рассказали в программе
Павел Михед, глава отдела международного сотрудничества Федерации хоккея Республики Беларусь:
В целом, идёт больше организационная работа, мы общаемся с нашими латвийскими коллегами, составляем планы работы. Необходимо будет организовать чемпионат так, чтобы он был как единое событие, а не как два разных соревнования в двух разных странах, в двух разных городах.
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Михед о ЧМ-2021: «Минск-Арене» будет уже 10 лет и некоторые вещи будут не соответствовать современным требованиям»
Беларусь и Латвия решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Два года назад на конгрессе в немецком Кёльне с нашими...
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