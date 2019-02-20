ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михед о ЧМ-2021: «Минск-Арене» будет уже 10 лет и некоторые вещи будут не соответствовать современным требованиям»

21.02.2019 20:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Латвия решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Два года назад на конгрессе в немецком Кёльне с нашими державами конкурировало не менее хоккейное государство – Финляндия. Однако решение было принято в пользу Беларуси и Латвии.

Михед о ЧМ-2021: «Минск-Арене» будет уже 10 лет и некоторые вещи будут не соответствовать современным требованиям»

Кстати говоря, и у нас, и у соседей уже есть положительный опыт проведения мирового первенства. Поэтому ледовые площадки готовы хоть завтра принимать гостей. Но, несмотря на это, всегда есть, что улучшать. И наши страны уже активно готовятся к чемпионату , рассказали в программе «Специальный репортаж».

Павел Михед, глава отдела международного сотрудничества Федерации хоккея Республики Беларусь:
Сейчас мы пытаемся определить доработки, которые необходимо произвести в плане инфраструктуры. К моменту проведения чемпионата мира «Минск-Арене» будет уже десять лет, я имею в виду её хоккейную составляющую, и некоторые вещи к этому времени будут не соответствовать как регламентам Международной федерации хоккея, так и современным требованиям, которые предъявляются к спортивным сооружениям.

Например, медиакуб на «Минск-Арене», когда она вводилась в эксплуатацию, HD-видеоформат не был обязательным требованием, а сейчас это – норма.

В целом, идёт больше организационная работа, мы общаемся с нашими латвийскими коллегами, составляем планы работы. Необходимо будет организовать чемпионат так, чтобы он был как единое событие, а не как два разных соревнования в двух разных странах, в двух разных городах. 


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Латвия решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Два года назад на конгрессе в немецком Кёльне с нашими...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы мы обслуживали по честной цене наших гостей». Что предусмотрено для туристов во время II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика