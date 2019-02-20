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«Чтобы мы обслуживали по честной цене наших гостей». Что предусмотрено для туристов во время II Европейских игр
Беларусь – не только географический центр Старого Света, но и без преувеличения, столица если не мирового, то европейского спорта. На базе нашей страны из года в год проводятся состязания самого высокого уровня. Хвалёное гостеприимство, инфраструктура и качество спортивных объектов помогают белорусам без труда добиваться права проводить как можно больше стартов, рассказали в программе
Однако до самого важного старта 2019 года – вторых Европейских игр остаётся ещё чуть больше ста дней. За время этих состязаний нашу страну должны посетить сотни тысяч иностранцев. Прямо сейчас продано свыше 20 тысяч билетов. И если, к примеру, для российских болельщиков проблем с тем, как добраться в Беларусь нет: сел на любой транспорт да приехал, то вот для фанатов из Евросоюза ситуация чуть сложнее. Тем не менее, определённые льготы всё же существуют.
Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекция II Европейских игр»:
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«Чтобы мы обслуживали по честной цене наших гостей». Что предусмотрено для туристов во время II Европейских игр
Беларусь – не только географический центр Старого Света, но и без преувеличения, столица если не мирового, то европейского спорта. На базе нашей страны из года в...
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