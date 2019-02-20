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ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Смешанную эстафету выиграли шведы, у белорусов – бронза. Текстовый онлайн
Новости Беларуси. Вторая медаль наших на ЧЕ по биатлону. Беларусь выиграла бронзу в смешанной эстафете на Чемпионате Европы в «Раубичах».
Победу праздновала сборная Швеции. На втором месте расположилась сборная Германии.
За ходом гонки следили корреспонденты СТВ Александр Карась и Екатерина Лихошапко.
Чемпионат Европы по биатлону. День второй. В вечерней программе значится смешанная эстафета. В гонке принимает участие и белорусский квартет в составе Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елётнов и Сергей Бочарников.
На первом этапе Динара Алимбекова. Поехали!
А вот и первая стрельба. Первой со стадиона уходит норвежка Кноттен.
Алимбекова – четвертая. Всего в 4,5 секундах позади. Интересно будет сегодня.
А вот и второй огневой рубеж – стойка. Поглядим как с ним справятся биатлонистки. Лежку почти все отстреляли чисто.
Ох ты! Алимбекова без промахов и первая. На 5,3 секунды опережает Динара соперницу из Украины.
Отметка 4,7 километра. Чуть сократила отставание Меркушина от Алимбековой. Но Динара по-прежнему лидирует. Скоро будет передавать эстафету белоруска.
Анна Сола бежит на втором этапе за нашу команду. С отрывом почти в две секунды лидирует белоруска.
Тяжеловато бороться в скорости Анне с соперницами. Съела отрыв украинка.
Сола теперь вторая. Впереди стрельба. Вдвоем пока на огневом рубеже украинка и белоруска. Чисто и быстро. Синхронно уходят спортсменки со стадиона. Анна полсекунды проигрывает.
Как вместе шли по дистанции, так и вдвоем подошли на огневой рубеж. Промахивается последним Вита Семеренко. Аня 5 из 5!
Пятый огневой рубеж в этой гонке и первый у мужчин! Понеслась!
На кураже идет по дистанции белорус, выигрывая на всех отсечках по несколько секунд.
Передача эстафеты! Роман Елетнов отправляет в гонку Сергея Бочарникова.
Вторыми стали немцы. Гудят трибуны: второй день подряд бронза у белорусской команды! Прекрасная выдалась гонка.
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ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Смешанную эстафету выиграли шведы, у белорусов – бронза. Текстовый онлайн
Новости Беларуси. Вторая медаль наших на ЧЕ по биатлону. Беларусь выиграла бронзу в смешанной эстафете на Чемпионате Европы в «Раубичах». Победу праздновала...
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