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ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Смешанную эстафету выиграли шведы, у белорусов – бронза. Текстовый онлайн

21.02.2019 20:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вторая медаль наших на ЧЕ по биатлону. Беларусь выиграла бронзу в смешанной эстафете на Чемпионате Европы в «Раубичах».

Победу праздновала сборная Швеции. На втором месте расположилась сборная Германии. 

 

За ходом гонки следили корреспонденты СТВ Александр Карась и Екатерина Лихошапко. 

Чемпионат Европы по биатлону. День второй. В вечерней программе значится смешанная эстафета. В гонке принимает участие и белорусский квартет в составе Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елётнов и Сергей Бочарников.

На первом этапе Динара Алимбекова. Поехали!

А вот и первая стрельба. Первой со стадиона уходит норвежка Кноттен.

Алимбекова – четвертая. Всего в 4,5 секундах позади. Интересно будет сегодня.

А вот и второй огневой рубеж – стойка. Поглядим как с ним справятся биатлонистки. Лежку почти все отстреляли чисто.

Ох ты! Алимбекова без промахов и первая. На 5,3 секунды опережает Динара соперницу из Украины.

Отметка 4,7 километра. Чуть сократила отставание Меркушина от Алимбековой. Но Динара по-прежнему лидирует. Скоро будет передавать эстафету белоруска.

Анна Сола бежит на втором этапе за нашу команду. С отрывом почти в две секунды лидирует белоруска.

Тяжеловато бороться в скорости Анне с соперницами. Съела отрыв украинка.

Сола теперь вторая. Впереди стрельба. Вдвоем пока на огневом рубеже украинка и белоруска. Чисто и быстро. Синхронно уходят спортсменки со стадиона. Анна полсекунды проигрывает.

Как вместе шли по дистанции, так и вдвоем подошли на огневой рубеж. Промахивается последним Вита Семеренко. Аня 5 из 5!

Анна Сола уходит с огневого рубежа, имея в запасе 9 секунд!

На отсечке 4,7 км сократила отставание украинка. Ей осталось менее 5 секунд до белоруски. 

На 5+ отработала свой этап Анна Сола! В бой вступают мужчины. Роман Елётнов у нас на 3 этапе.

Пятый огневой рубеж в этой гонке и первый у мужчин! Понеслась!

Первым дополнительным закрывает мишень Роман Елетнов! За ним в погоню бросаются украинец Сергей Семенов и швед Мартин Пенсильома.

На кураже идет по дистанции белорус, выигрывая на всех отсечках по несколько секунд.

2 дополнительных патрона понадобилось Роману на стойке, чтобы закрыть все мишени. Белорус снова уходит лидером!

На отсечке в 5,8 км Роман выигрывает у ближайшего преследователя более 25 секунд!

А там борьба!! Пока белорус в одиночку докатывает до финиша, швед, немец и россиянин ведут борьбу за пьедестал.

Передача эстафеты! Роман Елетнов отправляет в гонку Сергея Бочарникова.

Как резво начинает швед Себастьян Самуэльссон. Он «съел» гандикап Бочарникова. На стрельбу приходят вместе.

Сергей стреляет 5 из 5! А вот швед промахивается, но закрывает доп.патроном. 7 секунд ему до белоруса.

«Мы с Тамарой ходим парой или мы с Самуэльссоном бежим вместе», – так, видимо, поет про себя Сергей Бочарников.

Стрельба! Э-эх, промахивается Сергей и затрачивает время на два доп.патрона! В итоге уходит третьим с огневого рубежа.

Нервным выдается этот отрезок дистанции. Позади белоруса опытный россиянин Максим Цветков. Сейчас Сергею важно сохранить свою позицию.

Бочарников не дает Цветкову приблизиться! В потенциальной тройке призеров те же отрывы. Финиширует Самуэльссон! Второе золото у шведской команды!

Вторыми стали немцы. Гудят трибуны: второй день подряд бронза у белорусской команды! Прекрасная выдалась гонка.

Читайте также: ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Россияне выиграли супермикст. Текстовый онлайн
 
 
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Новости Беларуси. Вторая медаль наших на ЧЕ по биатлону. Беларусь выиграла бронзу в смешанной эстафете на Чемпионате Европы в «Раубичах». Победу праздновала...
 
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