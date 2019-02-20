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Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита
Новости Беларуси. На ценнике – сумма за литр и килограмм, а решение денежного конфликта в пользу покупателя. В Беларуси новые правила торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подробностями – Галина Буро.
Этот магазин в Гродно – шаговой доступности. Несмотря на компактность, на прилавках есть всё самое необходимое: от молока и хлеба до круп и консервов. В поисках «дешевле» или, наоборот, «дороже, значит качественнее» покупатель рискует угодить в маркетинговую ловушку.
Галина буро, СТБ:
На новом ценнике дополнительная строка – показана еще и цена за литр и килограмм, что делает торговлю более честной.
Тамара Пекарская живет неподалеку и часто заглядывает в этот магазин. Женщина привыкла тратить деньги с умом, поэтому внимательно читает этикетки.
От маленьких магазинов до крупных ритейлеров – новые правила торговли коснулись всех без исключения. Фасовочные пакеты бесплатно. Еще один бонус – магазины обязаны продавать товары по тем ценам, которые указаны на ценниках. То же самое касается меню кафе и ресторанов. Для них еще одно нововведение: учреждения общественного питания должны уже с улицы знакомить со своими услугами.
Торговля по-новому даже в поезде. В бизнес-классе теперь можно разносить пищевые продукты. Оговорены в постановлении нюансы продажи строительных материалов и книг. Учтена и общественная безопасность.
Пойти навстречу покупателю, повысить туристическую привлекательность и учесть внутренние интересы страны. Игра по новым правилам уже с 21 февраля.
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Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита
Новости Беларуси. На ценнике – сумма за литр и килограмм, а решение денежного конфликта в пользу покупателя. В Беларуси новые правила торговли, сообщили в...
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