ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

21.02.2019 20:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На ценнике – сумма за литр и килограмм, а решение денежного конфликта в пользу покупателя. В Беларуси новые правила торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подробностями – Галина Буро.

Этот магазин в Гродно – шаговой доступности. Несмотря на компактность, на прилавках есть всё самое необходимое: от молока и хлеба до круп и консервов. В поисках «дешевле» или, наоборот, «дороже, значит качественнее» покупатель рискует угодить в маркетинговую ловушку.

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

Галина буро, СТБ:
По цене вот это бутылка масла дороже эту. Однако посмотрим на этикетку: в одной – 900 миллилитров, во второй – 700. Это значит, что за литр получается, наоборот, дороже вот это масло. Разумеется, далеко не все покупатели могут сразу провести математические вычисления. На помощь придет новый ценник.

На новом ценнике дополнительная строка – показана еще и цена за литр и килограмм, что делает торговлю более честной.

Тамара Пекарская живет неподалеку и часто заглядывает в этот магазин. Женщина привыкла тратить деньги с умом, поэтому внимательно читает этикетки.

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

От маленьких магазинов до крупных ритейлеров – новые правила торговли коснулись всех без исключения. Фасовочные пакеты бесплатно. Еще один бонус – магазины обязаны продавать товары по тем ценам, которые указаны на ценниках. То же самое касается меню кафе и ресторанов. Для них еще одно нововведение: учреждения общественного питания должны уже с улицы знакомить со своими услугами.

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

Торговля по-новому даже в поезде. В бизнес-классе теперь можно разносить пищевые продукты. Оговорены в постановлении нюансы продажи строительных материалов и книг. Учтена и общественная безопасность.

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

Пойти навстречу покупателю, повысить туристическую привлекательность и учесть внутренние интересы страны. Игра по новым правилам уже с 21 февраля.

Подробнее – в видеоинформации
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На ценнике – сумма за литр и килограмм, а решение денежного конфликта в пользу покупателя. В Беларуси новые правила торговли, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы взяли «бронзу» в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика