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Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах

21.02.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова поднялась на третью ступень пьедестала почета по итогам смешанной эстафеты, состоявшейся на чемпионате Европы в Раубичах в четверг вечером.

Сборная России заняла четвертое место.

Победу в гонке праздновала сборная Швеции, второй стала сборная Германии.

Команда Беларуси в течение трех этапов шла лидером, однако проблемы со стрельбой у С.Бочарникова отбросили его на третье место.

Первоначально предполагалось, что в составе сборной Беларуси в смешанной эстафете побежит бронзовый призер ЧЕ-2019 в индивидуальной гонке Ирина Кривко, однако в последний момент тренерский штаб заменил ее на А.Сола.

Ранее в этот же день в Раубичах состоялась одиночная смешанная эстафета. Ее выиграла сборная России. Беларусь финишировала 10-й.

Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах проходит с 20 по 24 февраля. 

 
 
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Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова поднялась на третью ступень пьедестала почета по итогам смешанной...
 
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