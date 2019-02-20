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Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах
Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова поднялась на третью ступень пьедестала почета по итогам смешанной эстафеты, состоявшейся на чемпионате Европы в Раубичах в четверг вечером.
Сборная России заняла четвертое место.
Победу в гонке праздновала сборная Швеции, второй стала сборная Германии.
Команда Беларуси в течение трех этапов шла лидером, однако проблемы со стрельбой у С.Бочарникова отбросили его на третье место.
Первоначально предполагалось, что в составе сборной Беларуси в смешанной эстафете побежит бронзовый призер ЧЕ-2019 в индивидуальной гонке Ирина Кривко, однако в последний момент тренерский штаб заменил ее на А.Сола.
Ранее в этот же день в Раубичах состоялась одиночная смешанная эстафета. Ее выиграла сборная России. Беларусь финишировала 10-й.
Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах проходит с 20 по 24 февраля.
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Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова поднялась на третью ступень пьедестала почета по итогам смешанной...
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