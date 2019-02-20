Подростки, пострадавшие в Столбцах, выписаны из больницы – Минздрав

Двое подростков, пострадавших от нападения в школе и прооперированные в местной больнице, выписаны из районной больницы Столбцов, сообщили в Минздраве Беларуси.

"Они уже дома, у ребят все хорошо", - рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Как сообщалось, утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, он нанес удары двум одноклассникам, которые госпитализированы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

В рамках расследования продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел. Следователями изучаются материалы, характеризующие личность подозреваемого.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

В четверг председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич заявил, что подросток, подозреваемый в двойном убийстве в Столбцах, начал давать показания.