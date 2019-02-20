Вашингтон намерен добиться быстрого продвижения переговоров с КНДР - администрация США

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Вашингтон намерен добиваться скорого прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Телеканал приводит слова неназванного чиновника, который сказал, что Вашингтон будет продвигаться "большими шагами" в этом направлении на переговорах с КНДР, а не поэтапно.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.