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Вашингтон намерен добиться быстрого продвижения переговоров с КНДР - администрация США

21.02.2019 19:39 — Разное | Интерфакс  
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Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Вашингтон намерен добиваться скорого прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Телеканал приводит слова неназванного чиновника, который сказал, что Вашингтон будет продвигаться "большими шагами" в этом направлении на переговорах с КНДР, а не поэтапно.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

 
 
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Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Вашингтон намерен добиваться скорого прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова,...
 
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