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Макей: Родной язык является фундаментом государственности

21.02.2019 20:41 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на мероприятии по случаю Международного дня родного языка и 25-летия Конституции Беларуси в Национальной библиотеке, отметил неизмеримую значимость белорусского языка, передает БЕЛТА.

«Для меня большая честь и удовольствие праздновать вместе с вами Международный день родного языка, который в этом году мы посвятили 25-летию Конституции Беларуси, — отметил глава внешнеполитического ведомства. — Конституция Беларуси включила в себя преемственность и опыт многовекового исторического пути страны и опирается на неотъемлемое право белорусского народа иметь свою государственность. Она гарантирует каждому гражданину страны свободу и права, необходимые для созидательного труда, достойной жизни, гармоничного развития личности и их реализацию».

Владимир Макей обратил внимание, что статья 17 Конституции Беларуси закрепляет белорусский язык в качестве государственного вместе с русским.

«Наш язык искренне характеризует нас как зрелую нацию со своим мировоззрением и менталитетом, отражает опыт, ценности, традиции белорусского народа. Он является важной приметой этнического самосознания белорусов и весомым фундаментом государственности», — подчеркнул министр.

 
 
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Фото: БЕЛТА Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на мероприятии по случаю Международного дня родного языка и 25-летия Конституции Беларуси в...
 
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