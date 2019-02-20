Анна Сола: «Эстафета - это особенный старт. Готова бегать их даже больной и хромой»

Впечатлениями после смешанной эстафеты поделилась бронзовый призер домашнего чемпионата Европы Анна Сола.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В последнее время было столько слез, неудач, обид на себя из-за того, что не получалось показать хороших результатов. Теряла мотивацию, потомут что не видела плодов своей работы. Но эстафеты — это всегда особенные старты. Готова бежать их даже больная и хромая, — подчеркнула Анна. — Вчера вечером тренеры спросили: «Побежишь, если что?». Конечно, ответила согласием, хоть совсем недавно лежала с температурой.

— Если бы перед стартом вам сказали, что Беларусь до последнего будет претендовать на победу, поверили бы?

— Всегда настраиваемся на лучшее. Сегодня накануне гонки увидела, как танцует сын нашего сервисмена. В шутку сказала ребятам: «Это будет наш победный танец».

— Когда в последний раз переживали такие эмоции? — последовал вопрос всей команде.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Спросите у Динары, — отшутился Роман Елетнов. — Она недавно совсем.

— Да уже годик так-то, — намекнула на олимпийский успех в Пхенчхане Динара Алимбекова. — Скажу так: командные медали всегда особенные.