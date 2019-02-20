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Анна Сола: «Эстафета - это особенный старт. Готова бегать их даже больной и хромой»
Впечатлениями после смешанной эстафеты поделилась бронзовый призер домашнего чемпионата Европы Анна Сола.
— В последнее время было столько слез, неудач, обид на себя из-за того, что не получалось показать хороших результатов. Теряла мотивацию, потомут что не видела плодов своей работы. Но эстафеты — это всегда особенные старты. Готова бежать их даже больная и хромая, — подчеркнула Анна. — Вчера вечером тренеры спросили: «Побежишь, если что?». Конечно, ответила согласием, хоть совсем недавно лежала с температурой.
— Если бы перед стартом вам сказали, что Беларусь до последнего будет претендовать на победу, поверили бы?
— Всегда настраиваемся на лучшее. Сегодня накануне гонки увидела, как танцует сын нашего сервисмена. В шутку сказала ребятам: «Это будет наш победный танец».
— Когда в последний раз переживали такие эмоции? — последовал вопрос всей команде.
— Спросите у Динары, — отшутился Роман Елетнов. — Она недавно совсем.
— Да уже годик так-то, — намекнула на олимпийский успех в Пхенчхане Динара Алимбекова. — Скажу так: командные медали всегда особенные.
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Впечатлениями после смешанной эстафеты поделилась бронзовый призер домашнего чемпионата Европы Анна Сола.
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