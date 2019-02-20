Председатель Следственного комитета о двойном убийстве в Столбцах: картина происшествия нам ясна





«По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия.

сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. С помощью имеющихся у нас научно-технических средств нами получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил. Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем. Я не стану пока раскрывать в интересах следствия, что в этом телефоне было. Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий» –председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.