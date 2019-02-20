сообщает БЕЛТА. Так, рейс SU1834, который должен был вылететь сегодня в 22.55, перенесен на 00.35 22 февраля. Информация об этом содержится на онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево,БЕЛТА. Так, рейс SU1834, который должен был вылететь сегодня в 22.55, перенесен на 00.35 22 февраля.





На сайте перевозчика сообщается, что по причине поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево авиакомпания перенесла время вылета и прилета свыше 20 рейсов. В настоящее время в Москве наблюдается снегопад, сопровождаемый сильным порывистым ветром.



