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Опять метель: "Аэрофлот" отложил вылет вечернего рейса Москва-Минск из-за снегопада
Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отложила вылет сегодняшнего вечернего рейса из Москвы в Минск на время после полуночи.
Информация об этом содержится на онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево,
На сайте перевозчика сообщается, что по причине поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево авиакомпания перенесла время вылета и прилета свыше 20 рейсов. В настоящее время в Москве наблюдается снегопад, сопровождаемый сильным порывистым ветром.
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Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отложила вылет сегодняшнего вечернего рейса из Москвы в Минск на время после полуночи.
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