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Опять метель: "Аэрофлот" отложил вылет вечернего рейса Москва-Минск из-за снегопада

21.02.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отложила вылет сегодняшнего вечернего рейса из Москвы в Минск на время после полуночи.

Информация об этом содержится на онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, сообщает БЕЛТА. Так, рейс SU1834, который должен был вылететь сегодня в 22.55, перенесен на 00.35 22 февраля. 

На сайте перевозчика сообщается, что по причине поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево авиакомпания перенесла время вылета и прилета свыше 20 рейсов. В настоящее время в Москве наблюдается снегопад, сопровождаемый сильным порывистым ветром.


 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отложила вылет сегодняшнего вечернего рейса из Москвы в Минск на время после полуночи.
 
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