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Белорусские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете
21 февраля белорусские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах под Минском.
фото: БЕЛТА
Три этапа наша сборная лидировала, и только на последнем ее обогнали шведы и немцы,
В составе сборной Беларуси выступали Динара Алимбекова, Анна Соло (она заменила Ирину Кривко), Роман Елетнов и Сергей Бочарников. Алимбекова вывела сборную Беларуси на первое место, Соло и Елетнов удержали первую позицию. Но Бочарников во время последней стрельбы двумя дополнительными патронами похоронил надежды на золото и серебро. К счастью, он сумел удержать третье место, проиграл победителю почти 30 секунд.
Как известно, в среду бронзу в индивидуальной гонке на 15 км завоевала Ирина Кривко.
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21 февраля белорусские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах под Минском.
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