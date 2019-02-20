Белорусские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете

пишет Еврорадио. Три этапа наша сборная лидировала, и только на последнем ее обогнали шведы и немцы,Еврорадио.





В составе сборной Беларуси выступали Динара Алимбекова, Анна Соло (она заменила Ирину Кривко), Роман Елетнов и Сергей Бочарников. Алимбекова вывела сборную Беларуси на первое место, Соло и Елетнов удержали первую позицию. Но Бочарников во время последней стрельбы двумя дополнительными патронами похоронил надежды на золото и серебро. К счастью, он сумел удержать третье место, проиграл победителю почти 30 секунд.





Как известно, в среду бронзу в индивидуальной гонке на 15 км завоевала Ирина Кривко.



