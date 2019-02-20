Украина начала закупать российский уголь через Беларусь

Новый угольный хаб





пишет РБК. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее. Рост поставок был обеспечен преимущественно транспортировкой на Украину. Беларусь, которая не добывает уголь, в 2018 году экспортировала 854 тыс. т этого топлива, следует из данных Национального статистического комитета Беларуси (Белстат), опубликованных в четверг, 20 февраля,РБК. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее. Рост поставок был обеспечен преимущественно транспортировкой на Украину.





Отгрузки угля из Беларуси на Украину выросли почти с нуля (с 0,6 тыс. т) до 588,5 тыс. т. Минск импортировал вдвое больше угля, чем годом ранее, — 1,6 млн т, большая часть из которых (1,2 млн т) была ввезена из России, указывает Белстат.





Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Теперь эти шахты подконтрольны властям самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.





ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР после того, как самопровозглашенные власти ввели там внешнее управление. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным, усматривая в этом признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).





Украина была вынуждена искать замену донбасскому антрациту в других странах, например в США и ЮАР. Российские трейдеры, офисы которых расположены преимущественно в Ростовской области, продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей. Год назад единственным поставщиком угля из ДНР и ЛНР стала компания «Газ-Альянс», подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко.





Российские угольщики были вынуждены прибегнуть к непрямым поставкам угля на Украину в связи с введенными Россией торговыми ограничениями, сказали РБК источник в российской угольной компании и гендиректор другой угольной компании. «Напрямую грузить не можем — не дают квоты», — сообщил один из них.





По словам одного из собеседников РБК, российские компании экспортировали уголь на Украину под видом транзита в Европу: сырье поставлялось в украинские порты, а затем никуда не экспортировалось. Но с 1 мая 2018 года Россия ограничила и транзит. Украинские СМИ писали, что с этого момента прекратились поставки российского энергетического и коксующегося угля транзитом через Украину без объяснения причин. По их данным, объем транзита угля из России в Европу через Украину достигал от 1 млн до 1,8 млн т в месяц.





В пресс-службе российского Минэнерго пока не ответили на запрос РБК.





Белорусские СМИ сообщали, что через Беларусь может поставляться и донбасский уголь, причем не только на Украину, но и в другие страны, в частности в Польшу.





Как заработать на угле





В денежном выражении импорт угля в Беларусь в 2018 году составил $107 млн, средняя цена — $65 за т, следует из данных Белстата. Экспорт за это время достиг $74,9 млн, средняя цена — $87,7 за тонну.





Украина в январе—ноябре 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,7 млрд, основным поставщиком за этот период была Россия, поставившая угля на $1,67 млрд, сообщало агентство УНИАН.





Идея зарабатывать на реэкспорте для Беларуси правильная, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но пока что речь идет о незначительных объемах, поэтому нельзя говорить, что таким образом Минск сможет компенсировать потери от постепенного повышения цен на российскую нефть из-за завершения налогового маневра, заметил он.





Минск оценивает свои потенциальные потери из-за роста стоимости на российскую нефть в $10,8 млрд в течение шести лет (до 2024 года) и просит у Москвы компенсацию. Из-за завершения налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30–100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта) и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), стоимость российской нефти для Беларуси с 2019 года будет расти. Беларусь как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получала эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра окажется на равных с другими покупателями.











