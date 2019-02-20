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А вы знали? О льготах ЖКХ: кто имеет право на социальные льготы по оплате услуг

21.02.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Семья минчан могла с 2016 года пользоваться льготами по оплате ЖКУ, но не знала об этом.

А вы знали? О льготах ЖКХ: кто имеет право на социальные льготы по оплате услуг
фото: 4esnok.by
О предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг шла речь во время проведения прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Одно из обращений поступило от жительницы столицы, которая уже три года является неработающим пенсионером. Живет с мужем — инвалидом I группы вдвоем. Могут ли они рассчитывать на льготы и какие, поинтересовалась женщина.

Как пояснила заместитель начальника жилищно-коммунального отдела филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Анна Бельская, согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», право на льготы по оплате ЖКУ имеют инвалиды I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с такими же инвалидами и (или) с неработающими пенсионерами.

— Как только женщина стала неработающим пенсионером, ее супруг получил право на 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание в пределах 20 кв. м общей площади, а также на 50-процентную скидку с платы за техобслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с ТКО, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок) по субсидируемым тарифам в пределах норм потребления, — уточнила специалист. — К сожалению, это не единственный случай, когда граждане, имеющие право на льготы, не знают об этом и не обращаются за их получением своевременно.

Такие же льготы имеют участники Великой Отечественной войны; инвалиды войны; неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы; и другие категории.

Кроме того, в соответствии с Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 № 571, на меньшие суммы в жировках могут рассчитывать:

многодетные, опекунские, приемные семьи, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей с учетом родных и приемных детей, в том числе в детских домах семейного типа;

— семьи с детьми, в которых оба родителя в полной семье (единственный родитель в неполной семье) являются инвалидами I и (или) II группы, а также в которых один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает предусмотренное законодательством пособие;

— неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

— полные семьи с ребенком-инвалидом с III или IV степенью утраты здоровья.

Они могут платить по субсидируемым тарифам для населения независимо от объемов потребления за услуги газо-, электро-, водоснабжения и канализации, а также сжиженный углеводородный газ от индивидуальных баллонных установок. Стоит отметить: при регистрации членов многодетной, опекунской, приемной семьи по месту жительства (пребывания) по двум и более адресам льготы предоставляются только по одному адресу по выбору заявителя.

Кроме того, одиноко проживающие неработающие пенсионеры вправе платить за техобслуживание по субсидируемым тарифам независимо от площади жилого помещения и освобождаются от уплаты земельного налога.

В 2018 г. в Минске льготами по оплате ЖКУ воспользовались 156 873 человека.

— Речь идет о собственниках и нанимателях, которые осуществляют платежи посредством программы АИС «Расчет ЖКУ». Это жители многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также некоторых самостоятельных товариществ собственников. Для оформления льгот на оплату ЖКУ нужно обратиться в РСЦ, написать заявление, предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на льготы, — резюмировала А. Бельская.



 
Теги: Минск
 
 
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Семья минчан могла с 2016 года пользоваться льготами по оплате ЖКУ, но не знала об этом.
 
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