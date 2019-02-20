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«Баллы можно тратить на активности, которые предлагает клуб»: систему лояльности «Я и Динамо» придумали в Беларуси
Болельщики минского «Динамо» в обязательном порядке едут поддерживать своих фаворитов в Ригу. За время сезона минчане встречаются со своими одноклубниками четыре раза. Однако один из поединков, всё-таки, выделяется.
Впервые подобное противостояние двух «Динамо» прошло год назад. Успех был фееричен, поэтому латыши решили повторить триумф и в этом сезоне. Разумеется, такой поединок не мог оставить равнодушными истинных фанатов. И для таких ребят руководство «зубров» придумало отдельную, уникальную для клубов КХЛ систему лояльности «Я и Динамо», рассказали в программе
Артур Жоль, ведущий специалист по связям с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
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«Баллы можно тратить на активности, которые предлагает клуб»: систему лояльности «Я и Динамо» придумали в Беларуси
Болельщики минского «Динамо» в обязательном порядке едут поддерживать своих фаворитов в Ригу. За время сезона минчане встречаются со своими одноклубниками...
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