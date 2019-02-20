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«В свадебном пошли на хоккей». Как дружат болельщики ХК «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига)
Поток болельщиков в Беларусь из Западной Европы достоин восхищения. В первую очередь, благодаря одному из популярнейших видов спорта в нашей стране – хоккею. Хоккейные болельщики, вопреки всем стереотипам, достаточно миролюбивые: с шарфиком ЦСКА можно без боязни сидеть среди поклонников «бело-синих».
А с фанатами рижского «Динамо» у минчан давно сложились по-особому тёплые отношения. И хоть на арене они по разную сторону трибун, в жизни их дружбе позавидуют многие. В том числе и этим позитивным представительницам прекрасного пола.
Шесть лет назад они повстречались на предсезонном турнире – Кубке латвийских железных дорог в Риге. С тех пор и общаются, рассказали в программе
Лолита Ёсельсон, болельщица ХК «Динамо» (Рига):
Татьяна Гарбузова, болельщица ХК «Динамо» (Рига):
И таких историй немало. Доказательство тому эта любительская съёмка в фан-доме «зубров» сразу после динамовского дерби.
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Поток болельщиков в Беларусь из Западной Европы достоин восхищения. В первую очередь, благодаря одному из популярнейших видов спорта в нашей стране – хоккею....
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