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Как бедный российский регион разворовали кланы чиновников
Расследование фонда борьбы с коррупцией Навального о том, как устроен Северный Кавказ.
Алексей Навальный поделился: в конце прошедшей недели ФБК начали заваливать письмами со ссылкой на одно и то же видео на ютюбе.
«Видео необычное, и я даже сначала подумал, что, может быть, это какой-то розыгрыш или флешмоб. Оно называется «Подвесной потолок из гипсокартона своими руками», —
Мы посмотрели внимательно и срочно сделали расследование. Про один из самых бедных российских регионов. Про то, как целую республику разворовали буквально 2-3 клана, пара десятков родственников и друзей. Абсолютное большинство из которых — чиновники. Они разворовали вообще все подчистую и причем достаточно давно. А теперь они наслаждаются разворованным и живут такой жизнью, которая и по московским меркам шокирует».
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В конце прошедшей недели ФБК начали заваливать письмами.
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