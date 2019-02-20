Рынок недвижимости ждет обвал?

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На сей раз очень многое, почти всё изменится уже с 1 июля. Начнётся новый этап взаимоотношений между продавцами и покупателями на первичном рынке. Именно с 1 июля 2019 года застройщики потеряют право привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на специальных эскроу-счетах, "распечатать" которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны будут на средства банков в рамках проектного финансирования.Эти без преувеличения революционные перемены выдержат далеко не все. Глава "Сбербанка" Герман Греф посчитал, что "большое количество застройщиков, по нашим оценкам примерно 30-35%, просто не смогут получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям". По его словам, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья "будет сильно болеть". "Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени пока произойдет перестройка системы".Сами девелоперы предсказывают как минимум 20%-е снижение предложения на первичном рынке и, соответственно, примерно такой же рост цен. Некоторые аналитики предполагает, что падение предложения будет ещё более серьёзным, до 30-35%, тогда как цены вырастут не сильно, поскольку платёжеспособный спрос невелик. Зато сильно уменьшится размер дисконта на этапе котлована.При этом наиболее рискованными оказываются проекты со смешанной экономикой, то есть ЖК, которые реализуются сейчас и после 1 июля 2019 года должны будет перейти на эскроу-счета. Новые жилые комплексы, которые изначально не получат одобрение банка, просто не будут стартовать, а вот ранее выведенные на рынок проекты могут столкнуться с неполучением необходимого для продолжения стройки финансирования. То есть, переход на новую схему не избавляет от основного риска – банкротства застройщика. Более того, этот риск даже усугубляется, особенно для небольших компаний, которые могут "не потянуть" новые расходы или не получить финансовые ресурсы.То есть, на рынке действительно будет чехарда, неразбериха и лихорадка. Проблемы начнут возникать буквально на ровном месте. И многие покупатели просто откажутся от первичного рынка на это время. Как думаете, что после этого станет с ценами на вторичном рынке?И кому вдруг оказалось выгодным замутить воду на первичном?