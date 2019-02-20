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Представитель высказался об операции Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Елена Чупракова не понимает откуда взялись эти слухи. По словам менеджера звезды, с артисткой все в порядке.
"Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой", – заявил представитель артистки.
В институте хирургии имени Вишневского также отметили, что примадонна проходила плановый осмотр. Об этом сообщает
Напомним, что сегодня, 21 февраля, появилась информация о том, что Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце. Якобы звезда обратилась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке. Доктора решили не медлить и отправили именитую пациентку на хирургический стол.
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