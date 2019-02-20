Представитель высказался об операции Пугачевой



Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

не понимает откуда взялись эти слухи. По словам менеджера звезды, с артисткой все в порядке.– заявил представитель артистки.В институте хирургии имени Вишневского также отметили, что примадонна проходила плановый осмотр. Об этом сообщаетНапомним, что сегодня, 21 февраля, появилась информация о том, что Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце. Якобы звезда обратилась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке. Доктора решили не медлить и отправили именитую пациентку на хирургический стол.