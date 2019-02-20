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Представитель высказался об операции Пугачевой

21.02.2019 21:04 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Концертный директор отреагировал на новости о госпитализации Примадонны. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева перенесла операцию на сердце.

Елена Чупракова не понимает откуда взялись эти слухи. По словам менеджера звезды, с артисткой все в порядке.

"Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой", – заявил представитель артистки.

В институте хирургии имени Вишневского также отметили, что примадонна проходила плановый осмотр. Об этом сообщает РЕН ТВ.


Напомним, что сегодня, 21 февраля, появилась информация о том, что Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце. Якобы звезда обратилась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке. Доктора решили не медлить и отправили именитую пациентку на хирургический стол.

 
 
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Концертный директор отреагировал на новости о госпитализации Примадонны.
 
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