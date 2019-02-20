Антирейтинг полноприводных SUV, которые ломаются чаще всего

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Эксперты, проведя анализ обращений клиентов на ТСО, составили антирейтинг SUV с полным приводом, которые ломаются чаще всего.С наибольшим количеством поломок обращались владельцы Nissan X-Trail.Второе место антирейтинга занял Subaru XV.Третьим по количеству обращений на станции техобслуживания стал Ford Ecosport.Чуть реже выходили из строя Range Rover Velar.Также немало обращений зафиксировано от автолюбителей, являющихся владельцами Hyundai Tucson и Opel Frontera.