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Антирейтинг полноприводных SUV, которые ломаются чаще всего

21.02.2019 20:56 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Априори предполагается, что полноприводные внедорожники меньше всего доставляют хлопот своим владельцам. Однако и эти автомобили выходят из строя.

Эксперты, проведя анализ обращений клиентов на ТСО, составили антирейтинг SUV с полным приводом, которые ломаются чаще всего.

С наибольшим количеством поломок обращались владельцы Nissan X-Trail.

Второе место антирейтинга занял Subaru XV.

Третьим по количеству обращений на станции техобслуживания стал Ford Ecosport.

Чуть реже выходили из строя Range Rover Velar.

Также немало обращений зафиксировано от автолюбителей, являющихся владельцами Hyundai Tucson и Opel Frontera.

 
 
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Предполагается, что внедорожники меньше всего доставляют хлопот своим владельцам.
 
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