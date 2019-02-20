Синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 февраля

Белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу, 22 февраля. Причина сильный ветер.

Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, ночью по востоку, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

"В Минске днем 22 также ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщалось, В пятницу, 22 февраля, погоду в Беларуси в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона, ночью и утром по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-западу Брестской области снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью по востоку, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по юго-западу -3..-6°С, максимальная - днем -2..-8°С. Атмосферное давление в Минске будет расти.