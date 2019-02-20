ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 февраля

21.02.2019 21:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу, 22 февраля. Причина  сильный ветер.

Как сообщает  Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, ночью по востоку, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Минске днем 22 также ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится  в сообщении синоптиков.

В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщалось, В пятницу, 22 февраля, погоду в Беларуси в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона, ночью и утром по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-западу Брестской области снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью по востоку, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по юго-западу -3..-6°С, максимальная - днем -2..-8°С. Атмосферное давление в Минске будет расти.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу, 22 февраля. Причина  сильный ветер. Как сообщает  Республиканский центр по гидрометеорологии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель Следственного комитета о двойном убийстве в Столбцах: картина происшествия нам ясна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика