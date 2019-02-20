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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 февраля
Белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу, 22 февраля. Причина сильный ветер.
Как
"В Минске днем 22 также ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.
В стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Как сообщалось, В пятницу, 22 февраля, погоду в Беларуси в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона, ночью и утром по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-западу Брестской области снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью по востоку, днем на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по юго-западу -3..-6°С, максимальная - днем -2..-8°С. Атмосферное давление в Минске будет расти.
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Белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу, 22 февраля. Причина сильный ветер. Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии,...
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