Грузинский парламент не смог признать режим Саакашвили преступным и авторитарным

Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг проголосовал против принятия резолюции об объявлении режима экс-президента республики Михаила Саакашвили преступным, передает корреспондент "Интерфакса".

Резолюция была подготовлена оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии". В резолюции, в частности, сказано, что "преступный, авторитарный режим Саакашвили-Бокерия (бывший секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия - ИФ) путем фальсификации выборов узурпировал законодательную и исполнительную власть в Грузии".

"Режим подчинил себе судебную систему, которая осудила, признав виновными, более 8% населения, которые подверглись в тюрьмах пыткам и не человеческому отношению", - отмечают авторы документа.

По утверждению авторов резолюции, при режиме "Саакашвили-Бокерия" в местах лишения свободы находились 190 политзаключенных.

Перед голосованием председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что в целом парламентское большинство согласно с оценками резолюции, однако против ее исполнительной части, в которой прокуратуре поручается довести в течение шести месяцев до конца все возбужденные уголовные дела против руководителей бывшей власти, а контроль за исполнением резолюции поручается депутатам.

В итоге резолюция не набрала нужного количества голосов.