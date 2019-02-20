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Грузинский парламент не смог признать режим Саакашвили преступным и авторитарным

21.02.2019 21:00 — Разное | Интерфакс  
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Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг проголосовал против принятия резолюции об объявлении режима экс-президента республики Михаила Саакашвили преступным, передает корреспондент "Интерфакса".

Резолюция была подготовлена оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии". В резолюции, в частности, сказано, что "преступный, авторитарный режим Саакашвили-Бокерия (бывший секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия - ИФ) путем фальсификации выборов узурпировал законодательную и исполнительную власть в Грузии".

"Режим подчинил себе судебную систему, которая осудила, признав виновными, более 8% населения, которые подверглись в тюрьмах пыткам и не человеческому отношению", - отмечают авторы документа.

По утверждению авторов резолюции, при режиме "Саакашвили-Бокерия" в местах лишения свободы находились 190 политзаключенных.

Перед голосованием председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что в целом парламентское большинство согласно с оценками резолюции, однако против ее исполнительной части, в которой прокуратуре поручается довести в течение шести месяцев до конца все возбужденные уголовные дела против руководителей бывшей власти, а контроль за исполнением резолюции поручается депутатам.

В итоге резолюция не набрала нужного количества голосов.

 
 
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Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг проголосовал против принятия резолюции об объявлении режима экс-президента республики Михаила Саакашвили...
 
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