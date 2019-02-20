ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венесуэла с пятницы закрывает границу с Бразилией

21.02.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

резидент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг о закрытии границы с Бразилией.

По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений.

Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Арубой, Бонайре и Кюрасао.

Эти меры связаны с планами венесуэльской оппозиции обеспечить поставки в страну гуманитарной помощи. Она складирована в центрах приема на территории колумбийского города Кукуты, бразильской Рораймы и острова Кюрасао.

Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо в автомотокараване сейчас направляется на границу с Колумбией. Ранее он заявлял, что датой начала поставок гуманитарной помощи объявлено 23 февраля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поставок американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
резидент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг о закрытии границы с Бразилией. По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенсация? Найдена особь крупнейшей в мире пчелы, которая считалась вымершей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика