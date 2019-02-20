Венесуэла с пятницы закрывает границу с Бразилией

резидент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг о закрытии границы с Бразилией.

По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений.

Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Арубой, Бонайре и Кюрасао.

Эти меры связаны с планами венесуэльской оппозиции обеспечить поставки в страну гуманитарной помощи. Она складирована в центрах приема на территории колумбийского города Кукуты, бразильской Рораймы и острова Кюрасао.

Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо в автомотокараване сейчас направляется на границу с Колумбией. Ранее он заявлял, что датой начала поставок гуманитарной помощи объявлено 23 февраля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поставок американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.