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Об укреплении сотрудничества шла речь на встрече председателя облисполкома с Послом Чехии
21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Гродненская область и Чехия намерены развивать межрегиональное сотрудничество. Об этом говорилось на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехии в Беларуси Томаша Перницкого с
В июне 2016 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Гродненской областью и Центрально-Чешским краем Чешской Республики.
По словам дипломата, при содействии посольства в нынешнем году будут организованы поездки белорусских бизнесменов в Чехию, в которых могут принять участие и гродненцы. Поездки будут посвящены изучению рыбоводства, пивоварения, можно будет ознакомиться с производством оборудования для очистных сооружений. В нынешнем году представители чешских предприятий посетят Минскую и Витебскую область, а в будущем возможен их приезд на
– Есть все возможности для углубления нашего сотрудничества, и я готов всячески этому содействовать, – отметил глава чешской дипломатической миссии. Он рассказал, что возможны совместные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности. Чешские производители могут поставить на Гродненщину современные линии для производства сыра.
В Чехию свою продукцию поставляют ОАО «Гродно Азот», «Лакокраска», «Слонимский завод «Альбертин» и другие предприятия.
– Потенциал взаимовыгодного сотрудничества высок. Надеюсь, что контактов будет больше в различных сферах, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Гродненская область готова предложить сотрудничество в сфере логистики: возможно создание мультимодального центра логистики и дистрибуции товаров на территории СЭЗ «Гродноинвест», который будет направлен на обслуживание транспортных потоков стран ЕС и ЕАЭС.
Владимир Кравцов также рассказал, что в одном из зданий дворцово-паркового комплекса «Святск» Гродненского района после реставрации будет оборудована пивоварня.
Будет развиваться сотрудничество и в сфере туризма. Стороны намерены установить деловые контакты между туроператорами Гродненской области и Чехии для организации туристических потоков для санаторно-курортного лечения, получения медицинских услуг, ознакомления с историко-культурным наследием.
Посол также рассказал, что достигнута договоренность с Гродненской католической епархией об организации выступлений чешских органистов в Фарном костеле областного центра.
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Об укреплении сотрудничества шла речь на встрече председателя облисполкома с Послом Чехии
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