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В Орше во время матча подрались родители 10-летних хоккеистов. Комментарий представителя ХК
Новости Беларуси. В ледовом дворце Орши произошла драка между родителями 10-летних хоккеистов. Инцидент произошел еще 18 января, но видео появилось в интернете только сейчас и вызвало возмущение общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время перерыва взрослые болельщики «Немана» оказались на трибуне поклонников «Локомотив-Орша». Ссора быстро превратилась в драку. Администрация ледовой арены отметила, что это первая подобная схватка за пять лет существования дворца. Ежегодно здесь происходит не менее 20 только детских турниров.
Евгений Мазура, и.о. директора хоккейного клуба «Локомотив-Орша»:
Интересно, что стычка произошла, когда гродненская команда вела – 4: 1. Между тем, закончился матч победой оршанцев – 6: 4.
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Новости Беларуси. В ледовом дворце Орши произошла драка между родителями 10-летних хоккеистов. Инцидент произошел еще 18 января, но видео появилось в интернете...
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